https://ria.ru/20240531/pogoda-1949564090.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 31.05.2024

Москвичам рассказали о погоде на выходных

В Москве на выходных ожидается до плюс 29, скоротечные грозовые дожди, не исключен мозаичный град, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:33

2024-05-31T08:33

2024-05-31T08:33

общество

москва

звенигород

сочи

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Москве на выходных ожидается до плюс 29, скоротечные грозовые дожди, не исключен мозаичный град, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве первые дни лета пройдут под аккомпанемент скоротечных грозовых дождей, не исключен мозаичный град диаметром до 2-3 миллиметров, при грозе шквалистый ветер. В предстоящие субботу и воскресенье по ночам будет не ниже плюс 14 - плюс 17, в разгар дня плюс 26 - плюс 29, что на 6-7 градусов выше климатической нормы июня. Так тепло в столице лето стартует не чаще 1 раза в 5 лет", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что поверхностный слой воды прогрелся до плюс 21 градуса на реке Москва у города Звенигород. Это даже чуть теплее, чем на пляжах Сочи, где температура черноморской воды плюс 20.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

звенигород

сочи

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общество, москва, звенигород, сочи, евгений тишковец, погода