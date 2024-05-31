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В Москве впервые с начала года воздух прогрелся до 30 градусов - РИА Новости, 31.05.2024
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08:22 31.05.2024
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В Москве впервые с начала года воздух прогрелся до 30 градусов
В Москве впервые с начала года воздух прогрелся до 30 градусов - РИА Новости, 31.05.2024
В Москве впервые с начала года воздух прогрелся до 30 градусов
Воздух в Москве в четверг впервые в этом году прогрелся до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:22
2024-05-31T08:22
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в четверг впервые в этом году прогрелся до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вчера в центре Москвы максимальный термометр впервые в этом году превысил 30-градусную высоту – на метеостанции Балчуг воздух прогрелся до аномальных плюс 30,1. На базовой метеостанции ВДНХ было плюс 28,5", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в заключительный день весны столбики термометров вновь будут "штурмовать 30-градусную высоту".
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
В Москве впервые с начала года воздух прогрелся до 30 градусов

Тишковец: воздух в Москве 30 мая впервые в этом году прогрелся до 30 градусов

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Девушка держит зонт над скульптурой - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в четверг впервые в этом году прогрелся до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Вчера в центре Москвы максимальный термометр впервые в этом году превысил 30-градусную высоту – на метеостанции Балчуг воздух прогрелся до аномальных плюс 30,1. На базовой метеостанции ВДНХ было плюс 28,5", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в заключительный день весны столбики термометров вновь будут "штурмовать 30-градусную высоту".
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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