https://ria.ru/20240531/pogoda-1949563184.html

В Москве впервые с начала года воздух прогрелся до 30 градусов

В Москве впервые с начала года воздух прогрелся до 30 градусов - РИА Новости, 31.05.2024

В Москве впервые с начала года воздух прогрелся до 30 градусов

Воздух в Москве в четверг впервые в этом году прогрелся до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:22

2024-05-31T08:22

2024-05-31T08:22

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в четверг впервые в этом году прогрелся до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вчера в центре Москвы максимальный термометр впервые в этом году превысил 30-градусную высоту – на метеостанции Балчуг воздух прогрелся до аномальных плюс 30,1. На базовой метеостанции ВДНХ было плюс 28,5", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в заключительный день весны столбики термометров вновь будут "штурмовать 30-градусную высоту".

https://ria.ru/20240531/proekt-1949554324.html

москва

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Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"