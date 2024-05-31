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В Подмосковье закупили операционные столы на 200 миллионов рублей
В Подмосковье закупили операционные столы на 200 миллионов рублей - РИА Новости, 31.05.2024
В Подмосковье закупили операционные столы на 200 миллионов рублей
Более 200 миллионов рублей направлено на закупку новых операционных столов для проведения различных хирургических вмешательств в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:37
2024-05-31T11:37
2024-05-31T11:37
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 200 миллионов рублей направлено на закупку новых операционных столов для проведения различных хирургических вмешательств в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В этом году в медорганизации Подмосковья приобрели 94 операционных стола. "Новые операционные столы будут применяться для проведения различных хирургических вмешательств пациентам. На их закупку направлено более 200 миллионов рублей. До конца года они поступят в 39 больниц Подмосковья", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Новые операционные столы будут поставлены в Видновскую, Воскресенскую, Коломенскую, Домодедовскую, Одинцовскую и другие больницы. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Андрей Воробьев
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 200 миллионов рублей направлено на закупку новых операционных столов для проведения различных хирургических вмешательств в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В этом году в медорганизации Подмосковья приобрели 94 операционных стола.
"Новые операционные столы будут применяться для проведения различных хирургических вмешательств пациентам. На их закупку направлено более 200 миллионов рублей. До конца года они поступят в 39 больниц Подмосковья", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Новые операционные столы будут поставлены в Видновскую, Воскресенскую, Коломенскую, Домодедовскую, Одинцовскую и другие больницы. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту "Здравоохранение".