https://ria.ru/20240531/podmoskove-1949612083.html

В Подмосковье закупили операционные столы на 200 миллионов рублей

В Подмосковье закупили операционные столы на 200 миллионов рублей - РИА Новости, 31.05.2024

В Подмосковье закупили операционные столы на 200 миллионов рублей

Более 200 миллионов рублей направлено на закупку новых операционных столов для проведения различных хирургических вмешательств в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:37

2024-05-31T11:37

2024-05-31T11:37

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 200 миллионов рублей направлено на закупку новых операционных столов для проведения различных хирургических вмешательств в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В этом году в медорганизации Подмосковья приобрели 94 операционных стола. "Новые операционные столы будут применяться для проведения различных хирургических вмешательств пациентам. На их закупку направлено более 200 миллионов рублей. До конца года они поступят в 39 больниц Подмосковья", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Новые операционные столы будут поставлены в Видновскую, Воскресенскую, Коломенскую, Домодедовскую, Одинцовскую и другие больницы. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

https://ria.ru/20240311/apparaty-1932272711.html

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк, андрей воробьев