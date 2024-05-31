https://ria.ru/20240531/podkast-1949536192.html

Троице-Сергиева Лавра и РИА Новости запускают подкаст “Дорога в Лавру”

Троице-Сергиева Лавра и РИА Новости запускают подкаст “Дорога в Лавру” - РИА Новости, 31.05.2024

Троице-Сергиева Лавра и РИА Новости запускают подкаст “Дорога в Лавру”

Свято-Троицкая Сергиева Лавра и РИА Новости открывают художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиоспектакля "Дорога в Лавру",... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:13

2024-05-31T00:13

2024-05-31T16:25

религия

сергий радонежский

наталья лосева

яндекс.музыка

apple

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Свято-Троицкая Сергиева Лавра и РИА Новости открывают художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиоспектакля "Дорога в Лавру", который расскажет о том, как Троице-Сергиева Лавра стала сердцем России, ее важнейшим духовным центром и экономической опорой в трудные времена, а также о неизвестных исторических фактах и жизни Лавры сегодня. В пятницу будет опубликован трейлер - "нулевой" эпизод подкаста. "Дорога в Лавру" - это также способ, повествуя о монастыре, чья жизнь всегда была неразрывно связана с историей России, донести нашим гражданам важность быть едиными во всем. На протяжении всей нашей истории другого пути выстоять и сохранить Отечество не было", - рассказал РИА Новости о подкасте казначей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Архипп (Шаханов). Он также отметил остающуюся недооцененной историческую роль преподобного Сергия Радонежского, фактического вдохновителя и создателя единого русского государства, а также значимость возвращения Церкви иконы "Троица" Андрея Рублёва. Об этих темах пойдет речь и в совместном проекте монастыря и РИА Новости. "Написание иконостаса для Троицкого собора Лавры Андреем Рублевым и его учениками, особенно образа Святой Троицы - это напоминание о важности молитвы о нашем единстве: единстве семьи, единстве народа, единстве Отечества. Поэтому и возвращение иконы "Троица" - особенное и даже таинственное событие, масштаб и последствия которого будут заметны позднее", - добавил иеромонах.Экспертами в эпизодах станут насельники Лавры: главный редактор издательств "Ладан" и "Троицкая школа" иеромонах Нектарий (Соколов) и руководитель Лаврской иконописной мастерской иеромонах Никифор (Исаков). Вместе с ними в проекте будут участвовать историки, искусствоведы, культурологи, реставраторы и архитекторы. Они расскажут слушателям, почему преподобного Сергия Радонежского считают не только одним из самых почитаемых святых Древней Руси, но и объединителем страны, который пресек междоусобицу, а также о том, как легендарный иконописец Андрей Рублев создавал знаменитую "Троицу", о связанных с Лаврой легендах, уникальной монастырской архитектуре, традициях и обычаях обители и правилах поведения в ней. Руководитель проекта, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева рассказала, что "Дорога в Лавру" станет самым масштабным историческим подкастом медиагруппы. "Это не первый наш опыт обращения к историческим материалам в жанре нарративных подкастов, но впервые мы по сути создаем масштабное аудиопроизведение, которое охватит период от XIV века до наших дней и откроет много неизвестных широкой аудитории страниц истории страны и Церкви в современном и увлекательном формате", - отметила Лосева. Первый эпизод проекта станет доступен для слушателей 7 июня. В дальнейшем эпизоды подкаста будут выходить по пятницам на сайте ria.ru, официальном сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также в "Яндекс. Музыке", Apple Podcasts, ВКонтакте и других доступных агрегаторах.

https://ria.ru/20240130/troitsa-1924362605.html

https://ria.ru/20240530/treyler-1949426415.html

https://ria.ru/20240105/troitsa-1919879332.html

https://ria.ru/20231102/troitsa-1906955717.html

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сергий радонежский, наталья лосева, яндекс.музыка, apple