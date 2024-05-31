https://ria.ru/20240531/podderzhka-1949787092.html

Новосельцев: Калужская область системно поддерживает семьи с детьми

Новосельцев: Калужская область системно поддерживает семьи с детьми - РИА Новости, 31.05.2024

Новосельцев: Калужская область системно поддерживает семьи с детьми

На территории Калужской области создана комплексная система мер поддержки семей с детьми и особенно многодетных, сообщил председатель Законодательного Собрания... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:34

2024-05-31T20:34

2024-05-31T20:34

калужская область

калужская область

малоярославецкий район

законодательное собрание калужской области

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На территории Калужской области создана комплексная система мер поддержки семей с детьми и особенно многодетных, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев. В пятницу в Малоярославецком районе состоялось выездное заседание Консультативного совета глав муниципальных образований области. Первым пунктом рабочей программы стало посещение Ерденевской школы. "Здесь хорошо поставлен не только образовательный процесс, но и воспитательная работа. Замечательный музей, ведется патриотическое, трудовое воспитание. Отличный сад, огород, где дети своими руками выращивают то, что поступает к ним затем на стол. Это очень хороший опыт, который можно распространять на всю Калужскую область. Все это сделано под руководством Петра Георгиевича Бобылева", – приводит пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области слова Новосельцева. Он добавил, что школа активно участвует в региональных программах. "Мы побывали в актовом зале, который был отремонтирован благодаря средствам, полученным по программе школьных инициатив. И в этом плане Ерденевская школа может служить образцом. Думаю, коллегам есть, к чему присмотреться и перенять опыт", - отметил Новосельцев. В пришкольном саду члены совета высадили саженцы яблонь. Кроме того, Совет посетил малоярославецкий детсад "Синяя птица", куда ходят почти 300 детей. Специальная группа создана для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В детском саду работают бассейн, музыкальный зал, кабинет информатики, интерактивная и сенсорная комнаты, соляная пещера, изобразительная студия. По данным пресс-службы, ключевой темой Совета стала поддержка семей с детьми. Новосельцев обратил внимание присутствующих, что в Калужской области создана комплексная система мер поддержки семей с детьми и особенно многодетных. "Буквально неделю назад, на заседании сессии, мы приняли новые меры поддержки для семей, имеющих много детей - установили ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей каждому ребенку к 1 сентября на покупку школьной и спортивной формы. С 5 по 11 класс им также будет предоставляться бесплатное одноразовое горячее питание. В начальной школе его получают все ученики", - добавил председатель. Также обсудили на совете и выполнение программы наказов. Новосельцев подчеркнул, что из 2,6 тысячи проектов уже реализовано почти 70%.

https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899041547.html

https://ria.ru/20231031/kabinet-1906487412.html

https://ria.ru/20240523/podderzhka-1947970943.html

калужская область

малоярославецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, малоярославецкий район, законодательное собрание калужской области