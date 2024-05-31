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Новосельцев: Калужская область системно поддерживает семьи с детьми - РИА Новости, 31.05.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:34 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/podderzhka-1949787092.html
Новосельцев: Калужская область системно поддерживает семьи с детьми
Новосельцев: Калужская область системно поддерживает семьи с детьми - РИА Новости, 31.05.2024
Новосельцев: Калужская область системно поддерживает семьи с детьми
На территории Калужской области создана комплексная система мер поддержки семей с детьми и особенно многодетных, сообщил председатель Законодательного Собрания... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:34
2024-05-31T20:34
калужская область
калужская область
малоярославецкий район
законодательное собрание калужской области
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На территории Калужской области создана комплексная система мер поддержки семей с детьми и особенно многодетных, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев. В пятницу в Малоярославецком районе состоялось выездное заседание Консультативного совета глав муниципальных образований области. Первым пунктом рабочей программы стало посещение Ерденевской школы. "Здесь хорошо поставлен не только образовательный процесс, но и воспитательная работа. Замечательный музей, ведется патриотическое, трудовое воспитание. Отличный сад, огород, где дети своими руками выращивают то, что поступает к ним затем на стол. Это очень хороший опыт, который можно распространять на всю Калужскую область. Все это сделано под руководством Петра Георгиевича Бобылева", – приводит пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области слова Новосельцева. Он добавил, что школа активно участвует в региональных программах. "Мы побывали в актовом зале, который был отремонтирован благодаря средствам, полученным по программе школьных инициатив. И в этом плане Ерденевская школа может служить образцом. Думаю, коллегам есть, к чему присмотреться и перенять опыт", - отметил Новосельцев. В пришкольном саду члены совета высадили саженцы яблонь. Кроме того, Совет посетил малоярославецкий детсад "Синяя птица", куда ходят почти 300 детей. Специальная группа создана для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В детском саду работают бассейн, музыкальный зал, кабинет информатики, интерактивная и сенсорная комнаты, соляная пещера, изобразительная студия. По данным пресс-службы, ключевой темой Совета стала поддержка семей с детьми. Новосельцев обратил внимание присутствующих, что в Калужской области создана комплексная система мер поддержки семей с детьми и особенно многодетных. "Буквально неделю назад, на заседании сессии, мы приняли новые меры поддержки для семей, имеющих много детей - установили ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей каждому ребенку к 1 сентября на покупку школьной и спортивной формы. С 5 по 11 класс им также будет предоставляться бесплатное одноразовое горячее питание. В начальной школе его получают все ученики", - добавил председатель. Также обсудили на совете и выполнение программы наказов. Новосельцев подчеркнул, что из 2,6 тысячи проектов уже реализовано почти 70%.
https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899041547.html
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калужская область, малоярославецкий район, законодательное собрание калужской области
Калужская область, Калужская область, Малоярославецкий район, Законодательное Собрание Калужской области

Новосельцев: Калужская область системно поддерживает семьи с детьми

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Калужской областиНовосельцев: Калужская область системно поддерживает семьи с детьми
Новосельцев: Калужская область системно поддерживает семьи с детьми - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На территории Калужской области создана комплексная система мер поддержки семей с детьми и особенно многодетных, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев.
В пятницу в Малоярославецком районе состоялось выездное заседание Консультативного совета глав муниципальных образований области. Первым пунктом рабочей программы стало посещение Ерденевской школы.
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«
"Здесь хорошо поставлен не только образовательный процесс, но и воспитательная работа. Замечательный музей, ведется патриотическое, трудовое воспитание. Отличный сад, огород, где дети своими руками выращивают то, что поступает к ним затем на стол. Это очень хороший опыт, который можно распространять на всю Калужскую область. Все это сделано под руководством Петра Георгиевича Бобылева", – приводит пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области слова Новосельцева.
Он добавил, что школа активно участвует в региональных программах.
«
"Мы побывали в актовом зале, который был отремонтирован благодаря средствам, полученным по программе школьных инициатив. И в этом плане Ерденевская школа может служить образцом. Думаю, коллегам есть, к чему присмотреться и перенять опыт", - отметил Новосельцев.
В пришкольном саду члены совета высадили саженцы яблонь.
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Кроме того, Совет посетил малоярославецкий детсад "Синяя птица", куда ходят почти 300 детей. Специальная группа создана для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В детском саду работают бассейн, музыкальный зал, кабинет информатики, интерактивная и сенсорная комнаты, соляная пещера, изобразительная студия.
По данным пресс-службы, ключевой темой Совета стала поддержка семей с детьми. Новосельцев обратил внимание присутствующих, что в Калужской области создана комплексная система мер поддержки семей с детьми и особенно многодетных.
«
"Буквально неделю назад, на заседании сессии, мы приняли новые меры поддержки для семей, имеющих много детей - установили ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей каждому ребенку к 1 сентября на покупку школьной и спортивной формы. С 5 по 11 класс им также будет предоставляться бесплатное одноразовое горячее питание. В начальной школе его получают все ученики", - добавил председатель.
Также обсудили на совете и выполнение программы наказов. Новосельцев подчеркнул, что из 2,6 тысячи проектов уже реализовано почти 70%.
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Калужская областьКалужская областьМалоярославецкий районЗаконодательное Собрание Калужской области
 
 
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