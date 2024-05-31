https://ria.ru/20240531/plyazhi-1741133164.html

Пляжи Москвы: где разрешено купаться в 2024 году?

Пляжи Москвы 2024: где можно купаться, платные и бесплатные на карте, фото

Пляжи Москвы: где разрешено купаться в 2024 году?

Пляжи Москвы — специально отведенные места для летнего отдыха в черте города. Где официально можно купаться в столице в 2024 году, маршрут на карте, куда можно... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:06

2024-05-31T18:06

2024-05-31T20:10

общество

место под солнцем, или пляжи вашего города

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

"сокольники"

зеленоград

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пляжи Москвы — специально отведенные места для летнего отдыха в черте города. Где официально можно купаться в столице в 2024 году, маршрут на карте, куда можно отправиться в жаркий день, лучшие бесплатные и платные локации с фото, какие пляжи закрыты на реконструкцию, правила поведения на водоемах, — в материале РИА Новости.Пляжи МосквыВ Москве перед стартом купального сезона Роспотребнадзор провел лабораторную проверку на водных объектах и обнародовал список допустимых для купания столичных водоемов.Кроме того, ведомство ежегодно оценивает инфраструктуру пляжных объектов — наличие контейнерных площадок, спасательных и медицинских пунктов, раздевалок, лежаков, туалетов и душевых, а также санитарное состояние объектов торговли и общепита.На данный момент в Москве есть три зоны отдыха, где уже разрешено купаться:Еще шесть будут проверены на соответствие санитарным нормам: Левобережье (САО), пляж “Динамо” (САО), Головинские пруды (САО), “Озеро Белое” (ВАО), Мещерское (ЗАО), “Большой Садовый пруд” (находится на надзоре ведомственной санитарной службы ФМБА России), а также 39 зон отдыха без организованного купания. Зоны отдыха с купанием Путяевский пруд №1 (ВАО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Школьное озеро (ЗелАО) закрыты на реконструкцию.Пляж "Левобережный""Левобережный" — одно из самых популярных мест Москвы, которое находится в черте города. Туда удобно добираться на автомобиле, но можно и на общественном транспорте. На пляже есть кафе, раздевалки, детские площадки с различными бесплатными развлечениями, а также спасательный пункт. В основном территория покрыта мелким песком, но у воды растет трава.Где находится: Прибрежный проезд, 5, 6 и 7.В настоящее время Левобережье принято в эксплуатацию как зона отдыха без купания из-за несоответствия качества воды водоема и песка.Пляж "Тропарево"Эта зона отдыха уже принята в эксплуатацию. Пляж находится в юго-восточной части Москвы на территории одноименного парка, который имеет отдельные зоны для прогулок и для купания. Это место подойдет для семейного отдыха, потому что оборудовано спортивными и детскими игровыми площадками, есть возможность взять в аренду лодку или катамаран. Здесь работает бесплатный Wi-Fi, есть небольшие кафе. Сам пляж бесплатный, но заплатить придется за вход на площадку с играми и использование водного транспорта. В хорошую погоду обычно бывает нелегко найти свободный лежак. В акватории есть специальный мост, только с него можно нырять в воду.Где находится: улица Академика Виноградова, 12.Пляж "Мещерский пруд"Мещерский пруд также пользуется популярностью у жителей столицы — он бесплатный, в отличие от многих других мест отдыха. Территория постоянно очищается, облагораживается, берег покрыт травой, но есть и участки с песком. Лежаков здесь не много, поэтому лучше взять полотенце или покрывало, чтобы загорать. Есть раздевалки, туалеты, душевые, детская площадка, зона для игры в волейбол, можно взять лодку в аренду, жарить шашлыки. Неподалеку располагается лесная зона, которая хорошо подходит для прогулок.Где находится: улица Воскресенская, дома 5-31.Пляж "Серебряный бор — 2"В отличие от "Серебряного бора - 1", который является вип-зоной, вход на второй пляж свободный, заплатить нужно только за вход на площадку с развлечениями для детей. Находится это место на территории комплекса "Поместье-парк". Здесь есть раздевалки, биотуалет, скамейки, беседки, спортивные площадки. Шезлонги, пляжный зонт, гидроцикл или лодку можно арендовать в пункте проката. В самом "Поместье-парке" есть ресторан, на пляже можно перекусить фастфудом, купить прохладительные напитки.Где находится: улица Таманская, 44.Пляж "Серебряный бор — 3"Это самый крупный пляж Москвы. Здесь располагаются несколько пляжных комплексов, в которых часто проводятся различные мероприятия и вечеринки с участием диджеев или музыкантов. На территории пляжа можно взять напрокат катамараны, катера, водные лыжи, гидроциклы, лежаки, а также инвентарь для спорта и так далее, также есть отдельные спортивные площадки для волейбола, бадминтона, футбола. На берегу находятся раздевалки, душевые, удобные шатры, в некоторых зонах можно устраивать пикники и жарить шашлык.Где находится: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, 15.В настоящее время в зонах отдыха с купанием “Серебряный бор-2”, “Серебряный бор-3” проводится реконструкция.Пляж "Строгино"Это бесплатный и хорошо обустроенный пляж в северо-западной части Строгинской поймы, которая представляет собой заполненный водой карьер. Тут есть кабинки для переодевания, туалеты, игровая площадка, доступна аренда шезлонгов, можно посетить спортивные площадки, позаниматься на тренажерах. Рядом располагаются кафе, есть частные пляжные зоны. Здесь разрешается загорать. Но в 2024 году “Строгинская пойма” закрыта на реконструкцию.Где находится: Строгинская пойма.Пляж "Борисовские пруды"Пляж находится на территории одноименного парка и оборудован для комфортного отдыха, однако купаться в нем нельзя (требование Роспотребнадзора). Зато здесь можно позагорать, устроить пикник, поиграть в волейбол, заняться спортом. Рыбаки отмечают, что улов в озере хороший.Где находится: Борисовский пруд, 2а.Пляж "Рублево"Вход платный (400 рублей), дети до семи лет и многодетные семьи могут пройти бесплатно, а детям от 7 до 14 лет и пенсионерам положена скидка. Однако в жару здесь все равно многолюдно и занять место будет довольно проблематично. На территории есть вся инфраструктура: кафе, спортивные, детские площадки, аттракционы на воде, пункты проката водного транспорта, различные развлечения, за безопасностью отдыха следят спасатели. Есть купальная зона, специально рассчитанная на маленьких детей. В парк удобно добираться на общественном транспорте, есть парковка на 400 мест, ее стоимость — 700 рублей в час.Где находится: Мякининское шоссе, стр.1.Пляж "Озеро Белое"Располагается в районе Косино и имеет небольшую территорию. Его посещение бесплатное, пляж песчаный, а вход в воду — пологий и плавный, так что подойдет для детей. Здесь есть раздевалки, туалеты, спортивные площадки для игры в настольный теннис, футбол. Под деревьями можно спрятаться от солнца, если нет пляжного зонта. Водоем считается чистым, но из-за бьющих ключей бывают менее прогретые участки воды. Отдельная зона для пикников и жарки шашлыка. За безопасностью на воде следят катера со спасателями, также установлены камеры, а недалеко находится пункт МЧС.Где находится: улица Заозерная, 2-6.Пляж "Черное озеро"На Черном озере в Зеленограде небольшое количество лежаков, которые практически всегда заняты, поэтому лучше брать с собой покрывало. Есть несколько раздевалок, туалеты, но кафе и ресторанов рядом нет. Водоем неглубокий, для купания детей отведена безопасная зона. Несмотря на небогатую инфраструктуру, место пользуется популярностью у горожан. Рядом располагается лес.Где находится: Москва, Зеленоград, микрорайон № 6.Пляж "Большой городской пруд"Другой пляж в Зеленограде — на Большом городском пруду — находится на территории парка Победы, где приятно прогуляться в тени деревьев. Здесь есть шезлонги, зоны для игр в волейбол, настольный теннис, бильярд, из удобств — кабинки для переодевания, туалет. Дети могут посетить развлекательную площадку, водные горки, а для их купания отведена специальная часть пляжа. Есть возможность взять напрокат катамаран или лодку.Где находится: Москва, Зеленоград, Центральный проспект.Пляж "Школьное озеро"Глубина этого озера — не более двух метров, что хорошо подходит для отдыха с детьми. Лежаков тут нет, но можно расположиться под навесами, защищающими от солнца. Вход на пляж свободный, хотя есть и платная зона с шезлонгами и спортплощадками. На данный момент здесь проводится реконструкция.Где находится: Москва, Зеленоград, микрорайон № 10.Пляж "Путяевский пруд"Пляж в парке "Сокольники" имеет довольно обширную территорию. Рядом есть лес. На берегу можно устроиться как на песке, так и на траве, для удобства посетителей работают несколько точек продажи фастфуда и напитков. Также имеется спортивная зона с тренажерами. Главный минус этой зоны отдыха — близость железной дороги.Где находится: ПКиО "Сокольники", 4-й Лучевой просек.Но из-за закрытия территории для благоустройства до конца 2024 года искупаться летом на Путяевских прудах не получится.Пляж на Лосином островеНа территории парка Лосиный остров жители и гости столицы могут отдыхать на песчаном пляже вдоль реки Яузы. Здесь можно позагорать, искупаться, насладиться красотой окружающей природы. Зона отдыха оборудована всем необходимым для комфортного времяпровождения: лежаки, зонты и раздевалки.Где находится: Национальный парк Лосиный Остров.Пляж в Парке ГорькогоПринимать солнечные ванны можно в Парке Горького вдоль набережной Москвы-реки. Здесь посетители могут с комфортом позагорать и искупаться в специально оборудованном бассейне, а также насладиться культурной программой. В парке проходят выставки, концерты, мастер-классы. Пляжи оборудованы лежаками, есть прокат катамаранов.Где находится: Центральный Парк Культуры и Отдыха им. Горького, Крымский вал, д.9Пляж в парке "Красная Пресня"Небольшой уютный пляж в парке "Красная Пресня" — отличное место для спокойного отдыха: пикника, фотосессии или семейной прогулки. Здесь можно позагорать и поплавать в бассейне или выбрать развлечения: работают пункты проката спортивного инвентаря (велосипеды, электросамокаты), открыты для посещения скейт-парк, площадки для игры в стритбол и настольный теннис, футбольное поле.Где находится: Мантулинская, 5, строение 2.Пляж Северного речного вокзалаНаходится в южной части Северного речного вокзала. Тут целый комплекс, рассчитанный на 350 человек, три бассейна с подогревом, шезлонги и зонты, раздевалки, душевые, ресторан и бар. Билеты от 1 000 рублей. На территории дежурит спасательная бригада.Где находится: Ленинградское ш., 51.Пляж "Динамо"Этот пляж расположен на левом берегу Химкинского водохранилища на севере Москвы. Его отличает внешний вид и качество песка, чистая вода и удобный заход для купания. Вход бесплатный. На территории пляжа есть места для активных игр, раздевалки, уборные, две душевые лейки, тележки с фастфудом. С берега открывается вид на яхт-клуб.Где находится: Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53.Пляж "Остров мечты"Пляжный комплекс “Остров мечты” в Нагатинской пойме является крупнейшим в России. Для отдыхающих доступно пять бассейнов с подогревом и 2500 лежаков, VIP-зона, отдельные бассейны для детей, душевые, раздевалки, рестораны и кафе, вейк-парк с прокатом, трамплины на воде. Стоимость входного билета с лежаком — от 2500 рублей.Где находится: пр-т Андропова, 1.Пляж "Малибу"В летнем развлекательном комплексе “Малибу” есть классический песчаный пляж, оборудованный раздевалками, зонтиками и удобными шезлонгами. Зоны с бассейнами расположены на плавучих баржах. Стоимость посещения — от 600 рублей. На территории работает пункт проката водной техники. Для маленьких посетителей представлены детские игровые аттракционы.Где находится: городской округ Мытищи, деревня Сорокино, ГРК “Малибу”.Платные пляжиБесплатные пляжи обычно переполнены, поэтому отдыхать там с комфортом может быть затруднительно, особенно в случае сильной жары. Но и платных водных комплексов в Москве в 2024 году достаточно. Как правило, это зоны с несколькими большими бассейнами, кроме купальных зон для взрослых, есть отдельно оборудованные территории для детей, есть бары и рестораны, по выходным работают диджеи. Цены на их посещение варьируются. Например, в одном целый день будет стоить 2500 рублей, а в другом придется отдать 1500 рублей за три часа. В стоимость не входит прокат инвентаря, например, матраса для пластикового лежака. Открытые летние пляжи находятся в парке "Фили", спорткомплексе "Лужники", а также в парке "Северное Тушино".Пляжи Москвы на картеРасположение пляжей Москвы на карте:Рекомендации по отдыху на пляжахСобираясь на пляжный отдых важно помнить и соблюдать следующие правила:

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общество, место под солнцем, или пляжи вашего города, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), "сокольники", зеленоград, городское хозяйство москвы