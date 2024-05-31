https://ria.ru/20240531/plennye-1949719614.html

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена - РИА Новости, 31.05.2024

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:26

2024-05-31T16:26

2024-05-31T16:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Ранее в министерстве сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ. "Военнослужащим раздали продуктовые наборы, удобную обувь, они уже едут домой. По дороге парни созваниваются со своими семьями и радуют близких хорошими новостями, они теперь дома", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240531/plennye-1949709512.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение российских военнослужащих из украинского плена "Меня обменяли! Я в России!". Кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Военнослужащим раздали продуктовые наборы удобную обувь, они уже едут домой. По дороге парни созваниваются со своими семьями и радуют близких хорошими новостями, – они теперь дома. 2024-05-31T16:26 true PT2M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)