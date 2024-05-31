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Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 31.05.2024 (обновлено: 16:27 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/plennye-1949719614.html
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена - РИА Новости, 31.05.2024
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:26
2024-05-31T16:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Ранее в министерстве сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ. "Военнослужащим раздали продуктовые наборы, удобную обувь, они уже едут домой. По дороге парни созваниваются со своими семьями и радуют близких хорошими новостями, они теперь дома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240531/plennye-1949709512.html
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Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
"Меня обменяли! Я в России!". Кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Военнослужащим раздали продуктовые наборы удобную обувь, они уже едут домой. По дороге парни созваниваются со своими семьями и радуют близких хорошими новостями, – они теперь дома.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

МО РФ опубликовало видео возвращения российских военных из украинского плена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена.
Ранее в министерстве сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ.
"Военнослужащим раздали продуктовые наборы, удобную обувь, они уже едут домой. По дороге парни созваниваются со своими семьями и радуют близких хорошими новостями, они теперь дома", - говорится в сообщении.
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Глава Бурятии поблагодарил за возвращение бойцов из украинского плена
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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