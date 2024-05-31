https://ria.ru/20240531/plennye-1949719614.html
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена - РИА Новости, 31.05.2024
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:26
2024-05-31T16:26
2024-05-31T16:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Ранее в министерстве сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ. "Военнослужащим раздали продуктовые наборы, удобную обувь, они уже едут домой. По дороге парни созваниваются со своими семьями и радуют близких хорошими новостями, они теперь дома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240531/plennye-1949709512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949718963_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a8c12d7b65ae9a76a96f493fe005aaa9.jpg
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
"Меня обменяли! Я в России!". Кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Военнослужащим раздали продуктовые наборы удобную обувь, они уже едут домой. По дороге парни созваниваются со своими семьями и радуют близких хорошими новостями, – они теперь дома.
2024-05-31T16:26
true
PT2M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
МО РФ опубликовало видео возвращения российских военных из украинского плена