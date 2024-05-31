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Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 11% за год
Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 11% за год - РИА Новости, 31.05.2024
Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 11% за год
Оборот московской пищевой промышленности в первом квартале 2024 года достиг 186,8 миллиарда рублей, увеличившись за год почти на 11%, рассказала заместитель... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:20
2024-05-31T09:20
2024-05-31T09:36
москва
мария багреева
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оборот московской пищевой промышленности в первом квартале 2024 года достиг 186,8 миллиарда рублей, увеличившись за год почти на 11%, рассказала заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Она отметила, что московская пищевая промышленность активно развивается и наращивает производство, обеспечивая продукцией столицу и поставляя ее в другие регионы России. Так, по итогам первого квартала 2024 года предприятия отрасли нарастили оборот почти на 11% – до 186,8 миллиарда рублей. Уточняется, что более 22% от этого объема приходится на мясоперерабатывающие предприятия, 15% – на производителей молочной продукции, 14% – на производителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.В первом квартале наибольший рост показали мукомольные заводы и производители круп – их оборот прибавил 82% и составил 3,5 миллиарда рублей. Производители напитков нарастили оборот на 48% – до 16,7 миллиарда рублей, молочной продукции – на 29%, хлебобулочных изделий – на 22%, рассказала Багреева.Она добавила, что за этот период пищевая промышленность заняла 11% в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора. Кроме того, Москва заняла 6,3% от общероссийского оборота пищевой промышленности.
https://ria.ru/20240528/bagreeva-1948784571.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, мария багреева
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оборот московской пищевой промышленности в первом квартале 2024 года достиг 186,8 миллиарда рублей, увеличившись за год почти на 11%, рассказала заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она отметила, что московская пищевая промышленность активно развивается и наращивает производство, обеспечивая продукцией столицу и поставляя ее в другие регионы России
. Так, по итогам первого квартала 2024 года предприятия отрасли нарастили оборот почти на 11% – до 186,8 миллиарда рублей. Уточняется, что более 22% от этого объема приходится на мясоперерабатывающие предприятия, 15% – на производителей молочной продукции, 14% – на производителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
В первом квартале наибольший рост показали мукомольные заводы и производители круп – их оборот прибавил 82% и составил 3,5 миллиарда рублей. Производители напитков нарастили оборот на 48% – до 16,7 миллиарда рублей, молочной продукции – на 29%, хлебобулочных изделий – на 22%, рассказала Багреева.
Она добавила, что за этот период пищевая промышленность заняла 11% в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора. Кроме того, Москва
заняла 6,3% от общероссийского оборота пищевой промышленности.