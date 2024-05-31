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Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией - РИА Новости, 31.05.2024
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01:05 31.05.2024 (обновлено: 05:50 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/peregovory-1949542527.html
Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией
Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией - РИА Новости, 31.05.2024
Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией
Независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший заявил, что США следует начать переговоры с президентом России Владимиром... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:05
2024-05-31T05:50
в мире
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россия
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший заявил, что США следует начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным."Я думаю, что есть много возможностей для разговоров (с Путиным — Прим. Ред.), и почему мы молчим?" — сказал он в кулуарах биткоин-конференции в Остине, штат Техас.По словам политика, у России были веские исторические причины желать, чтобы НАТО находилось подальше от ее территории. Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп и предыдущие лидеры страны также поддерживали диалог с российским коллегой, заверил Кеннеди-младший.
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в мире, сша, россия, остин, владимир путин, роберт кеннеди, дональд трамп, нато
В мире, США, Россия, Остин, Владимир Путин, Роберт Кеннеди, Дональд Трамп, НАТО
Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший заявил, что США следует начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Я думаю, что есть много возможностей для разговоров (с Путиным — Прим. Ред.), и почему мы молчим?" — сказал он в кулуарах биткоин-конференции в Остине, штат Техас.
По словам политика, у России были веские исторические причины желать, чтобы НАТО находилось подальше от ее территории. Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп и предыдущие лидеры страны также поддерживали диалог с российским коллегой, заверил Кеннеди-младший.
Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В мозге Кеннеди-младшего нашли червя, сообщили СМИ
8 мая, 16:55
 
В миреСШАРоссияОстинВладимир ПутинРоберт КеннедиДональд ТрампНАТО
 
 
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