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Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией
Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией - РИА Новости, 31.05.2024
Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией
Независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший заявил, что США следует начать переговоры с президентом России Владимиром... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:05
2024-05-31T01:05
2024-05-31T05:50
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший заявил, что США следует начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным."Я думаю, что есть много возможностей для разговоров (с Путиным — Прим. Ред.), и почему мы молчим?" — сказал он в кулуарах биткоин-конференции в Остине, штат Техас.По словам политика, у России были веские исторические причины желать, чтобы НАТО находилось подальше от ее территории. Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп и предыдущие лидеры страны также поддерживали диалог с российским коллегой, заверил Кеннеди-младший.
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Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией