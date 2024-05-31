https://ria.ru/20240531/pavodok-1949574284.html
В Курганской области снизилось число подтопленных жилых домов
В Курганской области снизилось число подтопленных жилых домов - РИА Новости, 31.05.2024
В Курганской области снизилось число подтопленных жилых домов
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 43, дачных домов - до 598, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:44
2024-05-31T09:44
2024-05-31T09:44
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 43, дачных домов - до 598, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 30 мая оставались подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 48 жилых и 616 дачных домов, 4 низководных моста и 2 участка автомобильных дорог. "По состоянию на 31 мая остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 43 жилых и 598 дачных домов, 4 низководных моста и 2 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (Курган) в одном населенном пункте 5 жилых домов, 18 дачных домов, 23 приусадебных участка, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введён режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240525/dneproges-1948329062.html
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происшествия, жилье, курганская область, россия, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Курганская область, Россия, Курган, Наводнения в России — 2024
В Курганской области снизилось число подтопленных жилых домов
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 43
ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 43, дачных домов - до 598, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, на 30 мая оставались подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 48 жилых и 616 дачных домов, 4 низководных моста и 2 участка автомобильных дорог.
"По состоянию на 31 мая остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 43 жилых и 598 дачных домов, 4 низководных моста и 2 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (Курган) в одном населенном пункте 5 жилых домов, 18 дачных домов, 23 приусадебных участка, уточняется в сообщении.
В Курганской области с 8 апреля введён режим ЧС областного масштаба.