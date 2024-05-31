Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области снизилось число подтопленных жилых домов - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/pavodok-1949574284.html
В Курганской области снизилось число подтопленных жилых домов
В Курганской области снизилось число подтопленных жилых домов - РИА Новости, 31.05.2024
В Курганской области снизилось число подтопленных жилых домов
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 43, дачных домов - до 598, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:44
2024-05-31T09:44
происшествия
жилье
курганская область
россия
курган
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941044443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22a4e3e84e3ca04e51b6ace8184e8feb.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 43, дачных домов - до 598, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 30 мая оставались подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 48 жилых и 616 дачных домов, 4 низководных моста и 2 участка автомобильных дорог. "По состоянию на 31 мая остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 43 жилых и 598 дачных домов, 4 низководных моста и 2 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (Курган) в одном населенном пункте 5 жилых домов, 18 дачных домов, 23 приусадебных участка, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введён режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240525/dneproges-1948329062.html
https://ria.ru/20240531/yakutiya-1949556389.html
курганская область
россия
курган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941044443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d2fcbf9bfc79ff7c9c4c8f54a84c5e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, курганская область, россия, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Курганская область, Россия, Курган, Наводнения в России — 2024
В Курганской области снизилось число подтопленных жилых домов

В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 43

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗатопленные жилые дома в Кургане
Затопленные жилые дома в Кургане - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Затопленные жилые дома в Кургане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 43, дачных домов - до 598, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, на 30 мая оставались подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 48 жилых и 616 дачных домов, 4 низководных моста и 2 участка автомобильных дорог.
Днепрогэс - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Подтоплений из-за сброса воды на Днепрогэс не зафиксировали, заявил Рогов
25 мая, 15:58
"По состоянию на 31 мая остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 43 жилых и 598 дачных домов, 4 низководных моста и 2 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (Курган) в одном населенном пункте 5 жилых домов, 18 дачных домов, 23 приусадебных участка, уточняется в сообщении.
Подтопленные березы - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
На реке в Якутии во избежание затопления сел проведут взрывные работы
05:59
В Курганской области с 8 апреля введён режим ЧС областного масштаба.
 
ПроисшествияЖильеКурганская областьРоссияКурганНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала