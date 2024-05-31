https://ria.ru/20240531/pavodok-1949574284.html

В Курганской области снизилось число подтопленных жилых домов

В Курганской области снизилось число подтопленных жилых домов - РИА Новости, 31.05.2024

В Курганской области снизилось число подтопленных жилых домов

В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 43, дачных домов - до 598, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:44

2024-05-31T09:44

2024-05-31T09:44

происшествия

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курганская область

россия

курган

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 43, дачных домов - до 598, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 30 мая оставались подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 48 жилых и 616 дачных домов, 4 низководных моста и 2 участка автомобильных дорог. "По состоянию на 31 мая остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 43 жилых и 598 дачных домов, 4 низководных моста и 2 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (Курган) в одном населенном пункте 5 жилых домов, 18 дачных домов, 23 приусадебных участка, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введён режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240525/dneproges-1948329062.html

https://ria.ru/20240531/yakutiya-1949556389.html

курганская область

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происшествия, жилье, курганская область, россия, курган, наводнения в россии — 2024