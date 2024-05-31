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В ГД объяснили, почему ВСУ не в силах применять дальнобойное оружие Запада - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 31.05.2024 (обновлено: 16:00 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949703163.html
В ГД объяснили, почему ВСУ не в силах применять дальнобойное оружие Запада
В ГД объяснили, почему ВСУ не в силах применять дальнобойное оружие Запада - РИА Новости, 31.05.2024
В ГД объяснили, почему ВСУ не в силах применять дальнобойное оружие Запада
Киевские марионетки не в силах самостоятельно использовать западное дальнобойное оружие, поскольку нет соответствующих военных навыков, заявил глава комитета ГД РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:43
2024-05-31T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
леонид слуцкий (политик)
нато
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Киевские марионетки не в силах самостоятельно использовать западное дальнобойное оружие, поскольку нет соответствующих военных навыков, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Также ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. "Киевские марионетки не в силах самостоятельно использовать западное дальнобойное оружие - нет соответствующих военных навыков. Мы понимаем, откуда ведется координация боевых действий и наведение целей - со стороны стран Альянса. И это автоматически делает их соучастниками кровавых преступлений неонацистской хунты, терактов и геноцида русских", - написал он.Депутат считает, что создание санитарной зоны в Харьковской области - закономерный ответ Москвы на "гостерроризм узурпатора Зеленского". "Эскалация конфликта, ответственность за которую полностью несут Вашингтон и НАТО, вынуждает Россию принять все необходимые меры для защиты и Победы над врагом", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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в мире, украина, россия, сша, леонид слуцкий (политик), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), НАТО
В ГД объяснили, почему ВСУ не в силах применять дальнобойное оружие Запада

Слуцкий: Киев не может самостоятельно использовать западное дальнобойное оружие

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Киевские марионетки не в силах самостоятельно использовать западное дальнобойное оружие, поскольку нет соответствующих военных навыков, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
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Также ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории.
«
"Киевские марионетки не в силах самостоятельно использовать западное дальнобойное оружие - нет соответствующих военных навыков. Мы понимаем, откуда ведется координация боевых действий и наведение целей - со стороны стран Альянса. И это автоматически делает их соучастниками кровавых преступлений неонацистской хунты, терактов и геноцида русских", - написал он.
Депутат считает, что создание санитарной зоны в Харьковской области - закономерный ответ Москвы на "гостерроризм узурпатора Зеленского".
"Эскалация конфликта, ответственность за которую полностью несут Вашингтон и НАТО, вынуждает Россию принять все необходимые меры для защиты и Победы над врагом", - добавил парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)НАТО
 
 
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