В ГД объяснили, почему ВСУ не в силах применять дальнобойное оружие Запада
Слуцкий: Киев не может самостоятельно использовать западное дальнобойное оружие
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Киевские марионетки не в силах самостоятельно использовать западное дальнобойное оружие, поскольку нет соответствующих военных навыков, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Также ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории.
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"Киевские марионетки не в силах самостоятельно использовать западное дальнобойное оружие - нет соответствующих военных навыков. Мы понимаем, откуда ведется координация боевых действий и наведение целей - со стороны стран Альянса. И это автоматически делает их соучастниками кровавых преступлений неонацистской хунты, терактов и геноцида русских", - написал он.
Депутат считает, что создание санитарной зоны в Харьковской области - закономерный ответ Москвы на "гостерроризм узурпатора Зеленского".
"Эскалация конфликта, ответственность за которую полностью несут Вашингтон и НАТО, вынуждает Россию принять все необходимые меры для защиты и Победы над врагом", - добавил парламентарий.