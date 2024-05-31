https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949702036.html

В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия

В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 31.05.2024

В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия

Как только России будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России самое лучшее в мире, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:40

2024-05-31T15:40

2024-05-31T15:40

безопасность

россия

москва

дмитрий белик

дмитрий медведев

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Как только России будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России самое лучшее в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. На Западе могут просчитаться в вопросе применения Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО), написал ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Есть прекрасная русская поговорка, которая гласит - не будите русского медведя. Запад своими действиями вынуждает Россию пойти на крайние меры. За своих граждан и свои территории мы будем биться всеми доступными средствами. И подписанная Владимиром Путиным доктрина в 2000-х годах это подтверждает. Как только Российской Федерации будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России, поверьте, самое лучшее в мире",- сказал РИА Новости Белик.

https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931458524.html

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безопасность, россия, москва, дмитрий белик, дмитрий медведев, владимир путин, госдума рф