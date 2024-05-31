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В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 31.05.2024
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15:40 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949702036.html
В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия
В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 31.05.2024
В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия
Как только России будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России самое лучшее в мире, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:40
2024-05-31T15:40
безопасность
россия
москва
дмитрий белик
дмитрий медведев
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Как только России будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России самое лучшее в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. На Западе могут просчитаться в вопросе применения Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО), написал ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Есть прекрасная русская поговорка, которая гласит - не будите русского медведя. Запад своими действиями вынуждает Россию пойти на крайние меры. За своих граждан и свои территории мы будем биться всеми доступными средствами. И подписанная Владимиром Путиным доктрина в 2000-х годах это подтверждает. Как только Российской Федерации будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России, поверьте, самое лучшее в мире",- сказал РИА Новости Белик.
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безопасность, россия, москва, дмитрий белик, дмитрий медведев, владимир путин, госдума рф
Безопасность, Россия, Москва, Дмитрий Белик, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия

Депутат Белик: Запад может просчитаться в вопросе применения Россией ТЯО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Как только России будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России самое лучшее в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
На Западе могут просчитаться в вопросе применения Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО), написал ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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"Есть прекрасная русская поговорка, которая гласит - не будите русского медведя. Запад своими действиями вынуждает Россию пойти на крайние меры. За своих граждан и свои территории мы будем биться всеми доступными средствами. И подписанная Владимиром Путиным доктрина в 2000-х годах это подтверждает. Как только Российской Федерации будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России, поверьте, самое лучшее в мире",- сказал РИА Новости Белик.
 
БезопасностьРоссияМоскваДмитрий БеликДмитрий МедведевВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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