https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949702036.html
В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия
В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 31.05.2024
В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия
Как только России будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России самое лучшее в мире, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:40
2024-05-31T15:40
2024-05-31T15:40
безопасность
россия
москва
дмитрий белик
дмитрий медведев
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068848_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_514840dd6248a7da7c941a796f6c8bef.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Как только России будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России самое лучшее в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. На Западе могут просчитаться в вопросе применения Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО), написал ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Есть прекрасная русская поговорка, которая гласит - не будите русского медведя. Запад своими действиями вынуждает Россию пойти на крайние меры. За своих граждан и свои территории мы будем биться всеми доступными средствами. И подписанная Владимиром Путиным доктрина в 2000-х годах это подтверждает. Как только Российской Федерации будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России, поверьте, самое лучшее в мире",- сказал РИА Новости Белик.
https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931458524.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068848_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df62ba51d680583b42a54852a794d8c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, москва, дмитрий белик, дмитрий медведев, владимир путин, госдума рф
Безопасность, Россия, Москва, Дмитрий Белик, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме оценили возможность применения Россией ядерного оружия
Депутат Белик: Запад может просчитаться в вопросе применения Россией ТЯО