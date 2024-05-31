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В Европе заявили о процессе подготовки к войне с Россией - РИА Новости, 31.05.2024
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12:38 31.05.2024 (обновлено: 12:40 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/orban-1949634608.html
В Европе заявили о процессе подготовки к войне с Россией
В Европе заявили о процессе подготовки к войне с Россией - РИА Новости, 31.05.2024
В Европе заявили о процессе подготовки к войне с Россией
Европа вступила в вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Hirado. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:38
2024-05-31T12:40
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Европа вступила в вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Hirado."Война не происходит в одночасье, а имеет три фазы: обсуждение, подготовку и затем разрушение. Мы уже вышли за рамки разговоров, сейчас мы анализируем вопрос подготовки, а это значит, что мы находимся "в сантиметрах" от фактического уничтожения", — сказал он.Орбан назвал абсурдом стремление НАТО втянуть всю Европу в свою войну против России и напомнил, что альянс является оборонным, а не военным. Он добавил, что расширение миссии НАТО на Украине в целях якобы урегулирования конфликта сродни тушению пожара огнеметом.Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
https://ria.ru/20240423/orban-1941684683.html
https://ria.ru/20240531/orban-1949539997.html
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россия, европа, венгрия, виктор орбан, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
В Европе заявили о процессе подготовки к войне с Россией

Орбан: Европа перешла ко второй стадии подготовки войны с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Европа вступила в вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Hirado.
"Война не происходит в одночасье, а имеет три фазы: обсуждение, подготовку и затем разрушение. Мы уже вышли за рамки разговоров, сейчас мы анализируем вопрос подготовки, а это значит, что мы находимся "в сантиметрах" от фактического уничтожения", — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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Орбан назвал абсурдом стремление НАТО втянуть всю Европу в свою войну против России и напомнил, что альянс является оборонным, а не военным. Он добавил, что расширение миссии НАТО на Украине в целях якобы урегулирования конфликта сродни тушению пожара огнеметом.
Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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00:40
 
РоссияЕвропаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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