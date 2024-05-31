Рейтинг@Mail.ru
Орбан сделал предупреждение о войне с Россией - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 31.05.2024 (обновлено: 11:30 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/orban-1949591891.html
Орбан сделал предупреждение о войне с Россией
Орбан сделал предупреждение о войне с Россией - РИА Новости, 31.05.2024
Орбан сделал предупреждение о войне с Россией
Дискуссии об отправке военных инструкторов НАТО на Украину и разрешение ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории России быстрыми темпами... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:55
2024-05-31T11:30
россия
украина
венгрия
виктор орбан
владимир путин
такер карлсон
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дискуссии об отправке военных инструкторов НАТО на Украину и разрешение ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории России быстрыми темпами приближает Запад к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Hirado."С каждой неделей мы все ближе к войне", — сказал он.Орбан назвал абсурдом стремление НАТО втянуть всю Европу в свою войну против России и напомнил, что альянс является оборонным, а не военным.Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Читайте в Дзен: "А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью РоссииМаск выступил с тревожным заявлением после вердикта Трампу. О чем предупредил миллиардер?
https://ria.ru/20240529/orban-1949236187.html
https://ria.ru/20240531/orban-1949539997.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, венгрия, виктор орбан, владимир путин, такер карлсон, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Вооруженные силы Украины
Орбан сделал предупреждение о войне с Россией

Орбан: каждая неделя приближает войну с Россией

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дискуссии об отправке военных инструкторов НАТО на Украину и разрешение ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории России быстрыми темпами приближает Запад к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Hirado.
"С каждой неделей мы все ближе к войне", — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории
29 мая, 22:42
Орбан назвал абсурдом стремление НАТО втянуть всю Европу в свою войну против России и напомнил, что альянс является оборонным, а не военным.
Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Читайте в Дзен: "А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
Маск выступил с тревожным заявлением после вердикта Трампу. О чем предупредил миллиардер?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Украина не может самостоятельно вести войну, заявил Орбан
00:40
 
РоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала