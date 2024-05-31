https://ria.ru/20240531/orban-1949591891.html

Орбан сделал предупреждение о войне с Россией

Орбан сделал предупреждение о войне с Россией - РИА Новости, 31.05.2024

Орбан сделал предупреждение о войне с Россией

Дискуссии об отправке военных инструкторов НАТО на Украину и разрешение ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории России быстрыми темпами... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:55

2024-05-31T10:55

2024-05-31T11:30

россия

украина

венгрия

виктор орбан

владимир путин

такер карлсон

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дискуссии об отправке военных инструкторов НАТО на Украину и разрешение ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории России быстрыми темпами приближает Запад к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Hirado."С каждой неделей мы все ближе к войне", — сказал он.Орбан назвал абсурдом стремление НАТО втянуть всю Европу в свою войну против России и напомнил, что альянс является оборонным, а не военным.Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Читайте в Дзен: "А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью РоссииМаск выступил с тревожным заявлением после вердикта Трампу. О чем предупредил миллиардер?

https://ria.ru/20240529/orban-1949236187.html

https://ria.ru/20240531/orban-1949539997.html

россия

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, венгрия, виктор орбан, владимир путин, такер карлсон, нато, вооруженные силы украины