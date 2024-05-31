https://ria.ru/20240531/orban-1949591891.html
Орбан сделал предупреждение о войне с Россией
Орбан сделал предупреждение о войне с Россией - РИА Новости, 31.05.2024
Орбан сделал предупреждение о войне с Россией
Дискуссии об отправке военных инструкторов НАТО на Украину и разрешение ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории России быстрыми темпами... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:55
2024-05-31T10:55
2024-05-31T11:30
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виктор орбан
владимир путин
такер карлсон
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дискуссии об отправке военных инструкторов НАТО на Украину и разрешение ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории России быстрыми темпами приближает Запад к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Hirado."С каждой неделей мы все ближе к войне", — сказал он.Орбан назвал абсурдом стремление НАТО втянуть всю Европу в свою войну против России и напомнил, что альянс является оборонным, а не военным.Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В то же время Североатлантический альянс в последние годы ведет беспрецедентную активность у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Читайте в Дзен: "А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью РоссииМаск выступил с тревожным заявлением после вердикта Трампу. О чем предупредил миллиардер?
https://ria.ru/20240529/orban-1949236187.html
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россия, украина, венгрия, виктор орбан, владимир путин, такер карлсон, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Вооруженные силы Украины
Орбан сделал предупреждение о войне с Россией
Орбан: каждая неделя приближает войну с Россией