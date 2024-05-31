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Украина не может самостоятельно вести войну, заявил Орбан
Украина не может самостоятельно вести войну, заявил Орбан - РИА Новости, 31.05.2024
Украина не может самостоятельно вести войну, заявил Орбан
Конфликт на Украине - это война Запада с Россией при посредничестве Украины, которая не является независимым государством, поэтому для мирного урегулирования,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:40
2024-05-31T00:40
2024-05-31T01:52
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ПРАГА, 31 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине - это война Запада с Россией при посредничестве Украины, которая не является независимым государством, поэтому для мирного урегулирования, которое определит систему безопасности на годы, необходимы переговоры России и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Решающие переговоры будут не между Украиной и Россией, а между США и Россией. Если бы США и Европа не давали Украине оружия и денег, война бы закончилась. Украина уже не независимое государство, сама она вести войну не может. Войну ведет Запад через Украину. Поэтому в конце будут переговоры Америки и России", - сказал Орбан в интервью чешскому телеканалу чешскому телеканалу XTV. По его словам, договоренности между Россией и США определят мировой порядок в сфере безопасности надолго, как это произошло после Второй мировой войны. Ранее Орбан заявил, что для мирного урегулирования на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет.
https://ria.ru/20240423/orban-1941684683.html
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в мире, украина, россия, сша, виктор орбан
В мире, Украина, Россия, США, Виктор Орбан
Украина не может самостоятельно вести войну, заявил Орбан
Орбан: Украина не может сама вести войну, о мире будут договариваться РФ и США