https://ria.ru/20240531/orban-1949539997.html

Украина не может самостоятельно вести войну, заявил Орбан

Украина не может самостоятельно вести войну, заявил Орбан - РИА Новости, 31.05.2024

Украина не может самостоятельно вести войну, заявил Орбан

Конфликт на Украине - это война Запада с Россией при посредничестве Украины, которая не является независимым государством, поэтому для мирного урегулирования,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:40

2024-05-31T00:40

2024-05-31T01:52

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сша

виктор орбан

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ПРАГА, 31 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине - это война Запада с Россией при посредничестве Украины, которая не является независимым государством, поэтому для мирного урегулирования, которое определит систему безопасности на годы, необходимы переговоры России и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Решающие переговоры будут не между Украиной и Россией, а между США и Россией. Если бы США и Европа не давали Украине оружия и денег, война бы закончилась. Украина уже не независимое государство, сама она вести войну не может. Войну ведет Запад через Украину. Поэтому в конце будут переговоры Америки и России", - сказал Орбан в интервью чешскому телеканалу чешскому телеканалу XTV. По его словам, договоренности между Россией и США определят мировой порядок в сфере безопасности надолго, как это произошло после Второй мировой войны. Ранее Орбан заявил, что для мирного урегулирования на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет.

https://ria.ru/20240423/orban-1941684683.html

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в мире, украина, россия, сша, виктор орбан