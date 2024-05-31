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В Шебекино объявили ракетную опасность
В Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 31.05.2024
В Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:55
2024-05-31T13:55
2024-05-31T13:55
специальная военная операция на украине
шебекино
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "Внимание! Шебекинский Городской округ и Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении. Ранее утром сообщалось, что Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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шебекино, белгород, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгород, Белгородская область, Безопасность
В Шебекино объявили ракетную опасность
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность