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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 31.05.2024
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08:06 31.05.2024 (обновлено: 08:15 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ogranicheniya-1949561955.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 31.05.2024
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:06
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казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая (пятница) на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05.57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 06.24 мск", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20240519/samolet-1947012039.html
казань
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казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют самолеты

© iStock.com / byakkayaЖенщина в аэропорту
Женщина в аэропорту - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© iStock.com / byakkaya
Женщина в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая (пятница) на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05.57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 06.24 мск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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КазаньНижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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