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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 31.05.2024

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:06

2024-05-31T08:06

2024-05-31T08:15

казань

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая (пятница) на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05.57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 06.24 мск", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20240519/samolet-1947012039.html

казань

нижнекамск

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казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество