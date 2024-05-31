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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 31.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Обозреватель". РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:32
2024-05-31T19:32
2024-05-31T19:37
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Обозреватель"."Взрывы в Одессе! Была объявлена угроза баллистических ракет", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе в Одесской.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Обозреватель": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы