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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 31.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Обозреватель". РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:32

2024-05-31T19:32

2024-05-31T19:37

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Обозреватель"."Взрывы в Одессе! Была объявлена ​​угроза баллистических ракет", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе в Одесской.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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