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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 31.05.2024
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника
Украинские войска в 20.15 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T21:33
2024-05-31T21:33
2024-05-31T21:33
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 20.15 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Одновременно в 20.15 ВСУ выпустили по этому же району Донецка два снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Кировский район Донецка