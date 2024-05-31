https://ria.ru/20240531/obstrel-1949794420.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 31.05.2024

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника

Украинские войска в 20.15 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T21:33

2024-05-31T21:33

2024-05-31T21:33

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 20.15 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Одновременно в 20.15 ВСУ выпустили по этому же району Донецка два снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия