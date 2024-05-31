https://ria.ru/20240531/obstrel-1949621628.html

Мужчина погиб при обстреле Херсонской области

Мужчина погиб при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 31.05.2024

Мужчина погиб при обстреле Херсонской области

Мужчина погиб при обстреле ВСУ села Каиры в Херсонской области, написал в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:03

2024-05-31T12:03

2024-05-31T12:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле ВСУ села Каиры в Херсонской области, написал в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо."Сегодня утром украинские террористы обстреляли жилой сектор в селе Каиры Горностаевского МО. В результате погиб мужчина. На месте происшествия с соблюдением мер безопасности оперативно отработали экстренные службы и полиция", - написал он.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

херсонская область

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2024

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия