https://ria.ru/20240531/obstrel-1949621628.html
Мужчина погиб при обстреле Херсонской области
Мужчина погиб при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 31.05.2024
Мужчина погиб при обстреле Херсонской области
Мужчина погиб при обстреле ВСУ села Каиры в Херсонской области, написал в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:03
2024-05-31T12:03
2024-05-31T12:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле ВСУ села Каиры в Херсонской области, написал в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо."Сегодня утром украинские террористы обстреляли жилой сектор в селе Каиры Горностаевского МО. В результате погиб мужчина. На месте происшествия с соблюдением мер безопасности оперативно отработали экстренные службы и полиция", - написал он.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
Мужчина погиб при обстреле Херсонской области
Сальдо: мужчина погиб при обстреле села Каиры в Херсонской области