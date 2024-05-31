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Украинский журналист, рассказавший о цензуре, получил повестку
Украинский журналист, рассказавший о цензуре, получил повестку - РИА Новости, 31.05.2024
Украинский журналист, рассказавший о цензуре, получил повестку
Журналист украинского государственного издания "Укринформ", рассказывавший о поступавших из офиса Владимира Зеленского списках желательных и нежелательных... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T21:27
2024-05-31T21:27
2024-05-31T21:27
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Журналист украинского государственного издания "Укринформ", рассказывавший о поступавших из офиса Владимира Зеленского списках желательных и нежелательных спикеров при подготовке материалов, получил повестку в военкомат, сообщило местное издание "Общественное". Как сообщают в "Общественном", ранее корреспондент "Укринформа" в Черниговской и Черкасской областях Юрий Стригун заявил о существовании списка, руководствуясь которым должны были готовится материалы для агентства. Согласно ему, существуют "желательные" спикеры - люди, к которым стоит обращаться за комментариями, и "нежелательные". Ряд украинских журналистов расценил это как цензуру и прямое вмешательство офиса Зеленского в работу СМИ. "Корреспондент "Укринформа" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках", получил повестку в армию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Как сообщил Стригун "Общественному", повестка на его имя пришла не по адресу его проживания, а в главную редакцию "Укринформа", расположенную в Киеве. Сам Стригун признает, что не может достоверно утверждать о связи повестки с его сообщением о "темниках", но считает "в такое совпадение трудно поверить". Как отмечается в Telegram-канале "Общественного", руководитель "Укринформа" Сергей Череватый в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию предложил журналистам отправить в редакцию официальный запрос.
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949770343.html
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черкасская область, киев, владимир зеленский, черниговская область, украина, в мире
Черкасская область, Киев, Владимир Зеленский, Черниговская область, Украина, В мире
Украинский журналист, рассказавший о цензуре, получил повестку
"Общественное": журналист "Укринформа", рассказавший о цензуре, получил повестку