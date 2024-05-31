https://ria.ru/20240531/obschestvennoe-1949793824.html

Украинский журналист, рассказавший о цензуре, получил повестку

Украинский журналист, рассказавший о цензуре, получил повестку - РИА Новости, 31.05.2024

Украинский журналист, рассказавший о цензуре, получил повестку

Журналист украинского государственного издания "Укринформ", рассказывавший о поступавших из офиса Владимира Зеленского списках желательных и нежелательных... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T21:27

2024-05-31T21:27

2024-05-31T21:27

черкасская область

киев

владимир зеленский

черниговская область

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877187239_0:33:1036:616_1920x0_80_0_0_5c7c26883c5f60e9c6fa090a4d3c0e84.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Журналист украинского государственного издания "Укринформ", рассказывавший о поступавших из офиса Владимира Зеленского списках желательных и нежелательных спикеров при подготовке материалов, получил повестку в военкомат, сообщило местное издание "Общественное". Как сообщают в "Общественном", ранее корреспондент "Укринформа" в Черниговской и Черкасской областях Юрий Стригун заявил о существовании списка, руководствуясь которым должны были готовится материалы для агентства. Согласно ему, существуют "желательные" спикеры - люди, к которым стоит обращаться за комментариями, и "нежелательные". Ряд украинских журналистов расценил это как цензуру и прямое вмешательство офиса Зеленского в работу СМИ. "Корреспондент "Укринформа" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках", получил повестку в армию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Как сообщил Стригун "Общественному", повестка на его имя пришла не по адресу его проживания, а в главную редакцию "Укринформа", расположенную в Киеве. Сам Стригун признает, что не может достоверно утверждать о связи повестки с его сообщением о "темниках", но считает "в такое совпадение трудно поверить". Как отмечается в Telegram-канале "Общественного", руководитель "Укринформа" Сергей Череватый в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию предложил журналистам отправить в редакцию официальный запрос.

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949770343.html

черкасская область

киев

черниговская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черкасская область, киев, владимир зеленский, черниговская область, украина, в мире