https://ria.ru/20240531/obman-1949550073.html

Нас обманули. В Раде резко высказались о решении НАТО по Украине

Нас обманули. В Раде резко высказались о решении НАТО по Украине - РИА Новости, 31.05.2024

Нас обманули. В Раде резко высказались о решении НАТО по Украине

Власти Украины знали о нежелании НАТО принимать страну в альянс, и при этом обманывали страну по этому вопросу, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T03:20

2024-05-31T03:20

2024-05-31T03:20

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Власти Украины знали о нежелании НАТО принимать страну в альянс, и при этом обманывали страну по этому вопросу, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.Как ранее сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО, чиновники альянса попросили Владимира Зеленского не давить на членов организации по вопросу вступления Украины. При этом Германия и США высказались против того, чтобы обещать Киеву конкретные сроки возможного присоединения."США и Германия настоятельно просят Зеленского не требовать от НАТО приглашения в альянс. Причем уже даже без оговорки "до окончания войны". Просто – не требовать. Причина – все та же, неоднократно обсуждается, в том числе, и тут: воевать за Украину никто не собирается", — написал Дубинский.По его словам, максимум, что предлагает Запад, – это ограниченный пакет помощи финансами и оружием, а вместо договора о коллективной безопасности – индивидуальные и ни к чему не обязывающие меморандумы о поддержке и помощи."Кто-то скажет: союзники сволочи и нас обманули. Но это неправда. Обмануло нас, прежде всего, руководство нашей страны, (экс-президент Петр. — ред.) Порошенко и Зеленский, которые четко знали о нежелании и неготовности принять Украину в НАТО, однако внесли эту цель в конституцию (Порошенко) и под ее предлогом отказались от мирных переговоров (Зеленский)", — указал парламентарий.Он добавил, что для Зеленского эта "конструкция" также открыла возможность для "бесконечных" полномочий.Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в альянс на будущем саммите не ожидается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в том же месяце говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.

https://ria.ru/20240530/nato-1949443759.html

https://ria.ru/20240530/peskov-1949355221.html

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