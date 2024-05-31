https://ria.ru/20240531/npo-1949725613.html

Деятельность немецкой НПО Dekoder – gGmbH признали нежелательной в России

Деятельность немецкой НПО Dekoder – gGmbH признали нежелательной в России - РИА Новости, 31.05.2024

Деятельность немецкой НПО Dekoder – gGmbH признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура признала деятельность немецкой неправительственной организации Dekoder – gGmbH нежелательной в России, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:44

2024-05-31T16:44

2024-05-31T16:45

россия

германия

общество

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала деятельность немецкой неправительственной организации Dekoder – gGmbH нежелательной в России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральная прокуратура Российской Федерации по результатам проверки приняла решение о признании деятельности иностранной неправительственной организации Dekoder – gGmbH (Dekoder – gGesselschaft mbH, Dekoder) нежелательной на территории России", - говорится в сообщении. Уточняется что НПО была учреждена в 2015 году в Германии. Организацией создан и администрируется сайт, доступный как на немецком, так и на русском языках. Там размещаются исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России. Партнерами портала выступают информационные ресурсы, внесенные в реестр иностранных агентов, и организации, деятельность которых в России признана нежелательной. "Dekoder – gGmbH, по факту, публикует противоречащие здравому смыслу материалы, обвиняющие российское руководство в "искажении истории, тоталитаризме и экспансии". Кроме того, с началом специальной военной операции организация систематически размещает заведомо недостоверные, дискредитирующие Вооруженные силы РФ сведения", - уточнили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20240201/npo-1924717122.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, германия, общество, генеральная прокуратура рф