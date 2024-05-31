Деятельность немецкой НПО Dekoder – gGmbH признали нежелательной в России
ГП признала деятельность немецкой НПО Dekoder – gGmbH нежелательной в России
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала деятельность немецкой неправительственной организации Dekoder – gGmbH нежелательной в России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации по результатам проверки приняла решение о признании деятельности иностранной неправительственной организации Dekoder – gGmbH (Dekoder – gGesselschaft mbH, Dekoder) нежелательной на территории России", - говорится в сообщении.
Уточняется что НПО была учреждена в 2015 году в Германии. Организацией создан и администрируется сайт, доступный как на немецком, так и на русском языках. Там размещаются исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России. Партнерами портала выступают информационные ресурсы, внесенные в реестр иностранных агентов, и организации, деятельность которых в России признана нежелательной.
"Dekoder – gGmbH, по факту, публикует противоречащие здравому смыслу материалы, обвиняющие российское руководство в "искажении истории, тоталитаризме и экспансии". Кроме того, с началом специальной военной операции организация систематически размещает заведомо недостоверные, дискредитирующие Вооруженные силы РФ сведения", - уточнили в надзорном ведомстве.