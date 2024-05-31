https://ria.ru/20240531/novosibirsk-1949580437.html

В Новосибирске проверят сообщение о хищении денег на выпускной в детсаду

В Новосибирске проверят сообщение о хищении денег на выпускной в детсаду - РИА Новости, 31.05.2024

В Новосибирске проверят сообщение о хищении денег на выпускной в детсаду

Полиция в Новосибирске организовала проверку по заявлению родителей выпускников одного из городских детских садов о хищении их денег. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:10

2024-05-31T10:10

2024-05-31T10:10

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Полиция в Новосибирске организовала проверку по заявлению родителей выпускников одного из городских детских садов о хищении их денег. Ранее в пятницу Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что жительница Новосибирска якобы собрала с родителей на выпускной из детского сада, куда она водила своих двух детей, почти 300 тысяч рублей и исчезла с деньгами. Родители скидывались на альбомы, подарки детям, оператора, декор и так далее. "Заявление в отдел полиции поступило, зарегистрировано в установленном порядке, проводится проверка", - сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.

https://ria.ru/20231108/detsad-1908257574.html

новосибирск

новосибирская область

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2024

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происшествия, новосибирск, новосибирская область