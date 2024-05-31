https://ria.ru/20240531/novorossiysk-1949561048.html

Глава Новороссийска назвал отражение ночной атаки ВСУ успешным

Глава Новороссийска назвал отражение ночной атаки ВСУ успешным - РИА Новости, 31.05.2024

Глава Новороссийска назвал отражение ночной атаки ВСУ успешным

Атака БПЛА со стороны ВСУ успешно отражена в Новороссийске, предварительно, повреждений нет, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T07:49

2024-05-31T07:49

2024-05-31T07:49

специальная военная операция на украине

андрей кравченко (государственный служащий)

вооруженные силы украины

новороссийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_043d3bca7e9ed20277c512bdd954035f.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Атака БПЛА со стороны ВСУ успешно отражена в Новороссийске, предварительно, повреждений нет, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. "Украинские нацисты снова попытались нарушить покой нашего города. Террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа была успешно отражена. По предварительным данным, повреждений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы", - говорится в сообщении главы города.

https://ria.ru/20240531/minoborony-1949560776.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, новороссийск