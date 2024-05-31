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Глава Новороссийска назвал отражение ночной атаки ВСУ успешным - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:49 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/novorossiysk-1949561048.html
Глава Новороссийска назвал отражение ночной атаки ВСУ успешным
Глава Новороссийска назвал отражение ночной атаки ВСУ успешным - РИА Новости, 31.05.2024
Глава Новороссийска назвал отражение ночной атаки ВСУ успешным
Атака БПЛА со стороны ВСУ успешно отражена в Новороссийске, предварительно, повреждений нет, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T07:49
2024-05-31T07:49
специальная военная операция на украине
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
новороссийск
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Атака БПЛА со стороны ВСУ успешно отражена в Новороссийске, предварительно, повреждений нет, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. "Украинские нацисты снова попытались нарушить покой нашего города. Террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа была успешно отражена. По предварительным данным, повреждений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы", - говорится в сообщении главы города.
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новороссийск
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андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, новороссийск
Специальная военная операция на Украине, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины, Новороссийск
Глава Новороссийска назвал отражение ночной атаки ВСУ успешным

Глава Новороссийска Кравченко: в городе отражена атака ВСУ, повреждений нет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Порт Новороссийска. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Атака БПЛА со стороны ВСУ успешно отражена в Новороссийске, предварительно, повреждений нет, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
"Украинские нацисты снова попытались нарушить покой нашего города. Террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа была успешно отражена. По предварительным данным, повреждений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы", - говорится в сообщении главы города.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей Кравченко (государственный служащий)Вооруженные силы УкраиныНовороссийск
 
 
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