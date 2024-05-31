https://ria.ru/20240531/novorossiysk-1949561048.html
Глава Новороссийска назвал отражение ночной атаки ВСУ успешным
Глава Новороссийска назвал отражение ночной атаки ВСУ успешным - РИА Новости, 31.05.2024
Глава Новороссийска назвал отражение ночной атаки ВСУ успешным
Атака БПЛА со стороны ВСУ успешно отражена в Новороссийске, предварительно, повреждений нет, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T07:49
2024-05-31T07:49
2024-05-31T07:49
специальная военная операция на украине
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
новороссийск
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Атака БПЛА со стороны ВСУ успешно отражена в Новороссийске, предварительно, повреждений нет, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. "Украинские нацисты снова попытались нарушить покой нашего города. Террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа была успешно отражена. По предварительным данным, повреждений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы", - говорится в сообщении главы города.
https://ria.ru/20240531/minoborony-1949560776.html
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андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, новороссийск
Специальная военная операция на Украине, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины, Новороссийск
Глава Новороссийска назвал отражение ночной атаки ВСУ успешным
Глава Новороссийска Кравченко: в городе отражена атака ВСУ, повреждений нет