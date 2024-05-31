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В Норвегии назвали возможными удары Украины вглубь территории России - РИА Новости, 31.05.2024
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09:11 31.05.2024 (обновлено: 09:19 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/norvegiya-1949568932.html
В Норвегии назвали возможными удары Украины вглубь территории России
В Норвегии назвали возможными удары Украины вглубь территории России - РИА Новости, 31.05.2024
В Норвегии назвали возможными удары Украины вглубь территории России
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил норвежской телерадиокомпании NRK, что считает допустимым использование Киевом западного оружия для нанесения ударов по РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:11
2024-05-31T09:19
россия
украина
норвегия
эспен барт эйде
йенс столтенберг
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил норвежской телерадиокомпании NRK, что считает допустимым использование Киевом западного оружия для нанесения ударов по территории России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина "имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" сняли соответствующие ограничения по ударам, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". "Мы считаем, что Украина имеет совершенно чёткое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России... Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, против военных объектов, имеющих отношение к (СВО на Украине - ред.)", - заявил Эйде норвежской телерадиокомпании NRK. Согласно NRK, Эйде назвал такую ситуацию "совершенно нормальной" во время конфликта. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по её территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240530/siyyarto-1949387106.html
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949560263.html
https://ria.ru/20240528/latviya-1948822385.html
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россия, украина, норвегия, эспен барт эйде, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Украина, Норвегия, Эспен Барт Эйде, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
В Норвегии назвали возможными удары Украины вглубь территории России

Глава МИД Норвегии Эйде: Киев имеет право наносить удары по территории России

© РИА Новости / Геннадий МельникЭспен Барт Эйде
Эспен Барт Эйде - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Эспен Барт Эйде. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил норвежской телерадиокомпании NRK, что считает допустимым использование Киевом западного оружия для нанесения ударов по территории России.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина "имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" сняли соответствующие ограничения по ударам, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Сийярто назвал планы НАТО разрешить Украине бить вглубь России безумными
Вчера, 14:48
"Мы считаем, что Украина имеет совершенно чёткое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России... Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, против военных объектов, имеющих отношение к (СВО на Украине - ред.)", - заявил Эйде норвежской телерадиокомпании NRK.
Согласно NRK, Эйде назвал такую ситуацию "совершенно нормальной" во время конфликта.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Президент Финляндии назвал удары Украины по территории России допустимыми
07:20
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по её территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Ринкевичс не видит причин запрещать Украине наносить удары по России
28 мая, 09:41
 
РоссияУкраинаНорвегияЭспен Барт ЭйдеЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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