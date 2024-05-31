https://ria.ru/20240531/norvegiya-1949568932.html

В Норвегии назвали возможными удары Украины вглубь территории России

В Норвегии назвали возможными удары Украины вглубь территории России - РИА Новости, 31.05.2024

В Норвегии назвали возможными удары Украины вглубь территории России

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил норвежской телерадиокомпании NRK, что считает допустимым использование Киевом западного оружия для нанесения ударов по РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:11

2024-05-31T09:11

2024-05-31T09:19

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил норвежской телерадиокомпании NRK, что считает допустимым использование Киевом западного оружия для нанесения ударов по территории России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина "имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" сняли соответствующие ограничения по ударам, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". "Мы считаем, что Украина имеет совершенно чёткое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России... Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, против военных объектов, имеющих отношение к (СВО на Украине - ред.)", - заявил Эйде норвежской телерадиокомпании NRK. Согласно NRK, Эйде назвал такую ситуацию "совершенно нормальной" во время конфликта. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по её территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240530/siyyarto-1949387106.html

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949560263.html

https://ria.ru/20240528/latviya-1948822385.html

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россия, украина, норвегия, эспен барт эйде, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, в мире