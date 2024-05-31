https://ria.ru/20240531/niderlandy-1949552203.html

СМИ: порт в Нидерландах не пустил судно с рыбой из России

СМИ: порт в Нидерландах не пустил судно с рыбой из России - РИА Новости, 31.05.2024

СМИ: порт в Нидерландах не пустил судно с рыбой из России

Порт Эмсхавен в Нидерландах не пустил рефрижераторное судно с рыбой из России, пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T04:12

2024-05-31T04:12

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Порт Эмсхавен в Нидерландах не пустил рефрижераторное судно с рыбой из России, пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).По данным ассоциации, 16 мая судно компании, входящей в один из крупнейших рыбопромышленных холдингов России, получило отказ на заход в Эмсхавен, несмотря на наличие всех необходимых документов, поданных заблаговременно в соответствии с требованиями Евросоюза.При этом попытка изменить место выгрузки на другой нидерландский порт Велсен, а также гавани в Германии, также оказались безуспешными.Как пишет РБК, предлогом для отказа могла стать появившаяся в мае публикация голландского СМИ о том, что российские рыболовные суда якобы могут заниматься шпионской деятельностью."Это измышление и использовано как предлог при принятии решения запретить заход транспортным российским судам с рыбой в Нидерланды", — заявил изданию президент АСРФ Алексей Осинцев.Евросоюз с августа 2022 года ввел запрет на заход судов под флагом России в порты стран-участниц объединения. Исключения были предусмотрены для сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20240507/sanktsii-1944425805.html

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