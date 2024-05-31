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В Карачаево-Черкесии из-за непогоды погиб человек - РИА Новости, 01.06.2024
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19:12 31.05.2024 (обновлено: 09:53 01.06.2024)
https://ria.ru/20240531/nepogoda-1949765782.html
В Карачаево-Черкесии из-за непогоды погиб человек
В Карачаево-Черкесии из-за непогоды погиб человек - РИА Новости, 01.06.2024
В Карачаево-Черкесии из-за непогоды погиб человек
В Карачаево-Черкесии один человек погиб и шесть попали в больницу из-за непогоды, сообщил глава региона Рашид Темрезов в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-31T19:12
2024-06-01T09:53
происшествия
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
черкесск
абазинский район
рашид темрезов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 31 мая — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии один человек погиб и шесть попали в больницу из-за непогоды, сообщил глава региона Рашид Темрезов в Telegram-канале."В результате неблагоприятных метеорологических явлений в зону стихии попали: город Черкесск, Хабезский, Прикубанский и Абазинский районы. К сожалению, в Черкесске один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Еще шестеро пострадавших госпитализированы", — говорится в публикации.Кроме того, некоторым пострадавшим помощь оказали амбулаторно.Глава республики поручил министру здравоохранения Казиму Шаманову проверить все лечебные учреждения, попавшие в зону стихии, и принять необходимые меры.Мэр Черкесска Алексей Баскаев отметил в своем Telegram-канале, что в результате непогоды "зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев, повреждены линии электропередачи, троллейбусные сети, кровли, здания и автомобили".Он добавил, что в городе ведутся аварийно-восстановительные мероприятия. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.Как сообщало ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, 31 мая и 1 июня на территории республики местами ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром силой до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем воды, в горах — сход селей.
https://ria.ru/20240531/pogoda-1949725876.html
россия
черкесск
абазинский район
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Шквалистый ветер и град в Карачаево-Черкесии
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происшествия, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), черкесск, абазинский район, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Черкесск, Абазинский район, Рашид Темрезов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Карачаево-Черкесии из-за непогоды погиб человек

Один человек погиб, еще шестеро госпитализированы из-за непогоды в КЧР

© Кадр видео из соцсетейШквалистый ветер и град в Карачаево-Черкесии, 31 мая 2024 года
Шквалистый ветер и град в Карачаево-Черкесии, 31 мая 2024 года
© Кадр видео из соцсетей
Шквалистый ветер и град в Карачаево-Черкесии, 31 мая 2024 года
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ПЯТИГОРСК, 31 мая — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии один человек погиб и шесть попали в больницу из-за непогоды, сообщил глава региона Рашид Темрезов в Telegram-канале.
"В результате неблагоприятных метеорологических явлений в зону стихии попали: город Черкесск, Хабезский, Прикубанский и Абазинский районы. К сожалению, в Черкесске один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Еще шестеро пострадавших госпитализированы", — говорится в публикации.
Кроме того, некоторым пострадавшим помощь оказали амбулаторно.
Глава республики поручил министру здравоохранения Казиму Шаманову проверить все лечебные учреждения, попавшие в зону стихии, и принять необходимые меры.
Мэр Черкесска Алексей Баскаев отметил в своем Telegram-канале, что в результате непогоды "зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев, повреждены линии электропередачи, троллейбусные сети, кровли, здания и автомобили".
Он добавил, что в городе ведутся аварийно-восстановительные мероприятия. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.
Как сообщало ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, 31 мая и 1 июня на территории республики местами ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром силой до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем воды, в горах — сход селей.
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ПроисшествияРоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)ЧеркесскАбазинский районРашид ТемрезовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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