https://ria.ru/20240531/nepogoda-1949765782.html

В Карачаево-Черкесии из-за непогоды погиб человек

В Карачаево-Черкесии из-за непогоды погиб человек - РИА Новости, 01.06.2024

В Карачаево-Черкесии из-за непогоды погиб человек

В Карачаево-Черкесии один человек погиб и шесть попали в больницу из-за непогоды, сообщил глава региона Рашид Темрезов в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024

2024-05-31T19:12

2024-05-31T19:12

2024-06-01T09:53

происшествия

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

черкесск

абазинский район

рашид темрезов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 31 мая — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии один человек погиб и шесть попали в больницу из-за непогоды, сообщил глава региона Рашид Темрезов в Telegram-канале."В результате неблагоприятных метеорологических явлений в зону стихии попали: город Черкесск, Хабезский, Прикубанский и Абазинский районы. К сожалению, в Черкесске один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Еще шестеро пострадавших госпитализированы", — говорится в публикации.Кроме того, некоторым пострадавшим помощь оказали амбулаторно.Глава республики поручил министру здравоохранения Казиму Шаманову проверить все лечебные учреждения, попавшие в зону стихии, и принять необходимые меры.Мэр Черкесска Алексей Баскаев отметил в своем Telegram-канале, что в результате непогоды "зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев, повреждены линии электропередачи, троллейбусные сети, кровли, здания и автомобили".Он добавил, что в городе ведутся аварийно-восстановительные мероприятия. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.Как сообщало ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, 31 мая и 1 июня на территории республики местами ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром силой до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем воды, в горах — сход селей.

https://ria.ru/20240531/pogoda-1949725876.html

россия

черкесск

абазинский район

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Шквалистый ветер и град в Карачаево-Черкесии Шквалистый ветер и град в Карачаево-Черкесии 2024-05-31T19:12 true PT1M20S

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происшествия, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), черкесск, абазинский район, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)