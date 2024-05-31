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НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю - РИА Новости, 31.05.2024
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15:28 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/nato-1949698721.html
НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю
НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю - РИА Новости, 31.05.2024
НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на саммите в Вашингтоне в июле договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:28
2024-05-31T15:28
в мире
япония
южная корея
австралия
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на саммите в Вашингтоне в июле договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. "Я рассчитываю принять глав государств и правительств Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Мы твердо уверены в необходимости развивать партнерство с этими странами - не в последнюю очередь для решения проблем, которые представляет Китай для нашей безопасности. Это важно как для нас, так и для наших партнеров", - сказал он по итогам неформального заседания в Праге глав МИД стран альянса. По его словам, расширение такого партнерства необходимо, поскольку конфликт вокруг Украины продемонстрировал связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.
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в мире, япония, южная корея, австралия, йенс столтенберг, нато
В мире, Япония, Южная Корея, Австралия, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю

Столтенберг: НАТО договорится с 5 странами Азии о совместном противостоянии КНР

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на саммите в Вашингтоне в июле договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю.
"Я рассчитываю принять глав государств и правительств Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Мы твердо уверены в необходимости развивать партнерство с этими странами - не в последнюю очередь для решения проблем, которые представляет Китай для нашей безопасности. Это важно как для нас, так и для наших партнеров", - сказал он по итогам неформального заседания в Праге глав МИД стран альянса.
По его словам, расширение такого партнерства необходимо, поскольку конфликт вокруг Украины продемонстрировал связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.
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В миреЯпонияЮжная КореяАвстралияЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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