https://ria.ru/20240531/nato-1949698721.html

НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю

НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю - РИА Новости, 31.05.2024

НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на саммите в Вашингтоне в июле договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:28

2024-05-31T15:28

2024-05-31T15:28

в мире

япония

южная корея

австралия

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на саммите в Вашингтоне в июле договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. "Я рассчитываю принять глав государств и правительств Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Мы твердо уверены в необходимости развивать партнерство с этими странами - не в последнюю очередь для решения проблем, которые представляет Китай для нашей безопасности. Это важно как для нас, так и для наших партнеров", - сказал он по итогам неформального заседания в Праге глав МИД стран альянса. По его словам, расширение такого партнерства необходимо, поскольку конфликт вокруг Украины продемонстрировал связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.

https://ria.ru/20240205/voyna-1925389404.html

япония

южная корея

австралия

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в мире, япония, южная корея, австралия, йенс столтенберг, нато