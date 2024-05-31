https://ria.ru/20240531/nato-1949550245.html

НАТО сегодня фактически участвует в конфликте на Украине, заявил эксперт

НАТО сегодня фактически участвует в конфликте на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 31.05.2024

НАТО сегодня фактически участвует в конфликте на Украине, заявил эксперт

Страны НАТО сегодня уже фактически участвуют в конфликте на Украине, закладывая полетные задания для передаваемых Киеву ракет и предоставляя ВСУ данные... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T03:23

2024-05-31T03:23

2024-05-31T04:23

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алексей леонков

владимир путин

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Страны НАТО сегодня уже фактически участвуют в конфликте на Украине, закладывая полетные задания для передаваемых Киеву ракет и предоставляя ВСУ данные космической и воздушной разведки, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. "Никакой "заслуги" ВСУ в наведении ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp по российским целям нет. Украинские операторы этих комплексов по сути выступают "пусковыми кнопками" и не более - всю закладку полетных заданий и их "переброску" на ракеты через систему Starlink, а также обработку развединформации за Киев осуществляют его западные союзники. Таким образом, речь идет о фактическом участии НАТО в конфликте на Украине", - сказал Леонков. Эксперт пояснил, что наведение указанных украинских ракет по российским целям происходит по навигации западных спутников. Космические аппараты стран НАТО выдают данные, по которым вычисляются координаты объектов на поражение. Затем воздушная разведка, в том числе американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Poseidon и дроны Global Hawk верифицируют цели, проверяя, есть ли около этих объектов комплексы противовоздушной обороны. Если объект защищен, то сначала производится комбинированная атака, чтобы ПВО отработала и израсходовала боекомплект, а уже потом ракета "прилетает" по объекту. "Украина не стала адаптировать навигационно-прицельное оборудование своих самолетов Су-24 и Су-27 под применение ракет Storm Shadow/Scalp. Полетное задание заранее заносится западными специалистами, а сам летчик ВСУ просто нажимает на кнопку", - пояснил собеседник агентства. Леонков также подчеркнул, что разведывательная информация для ВСУ обрабатывается не на территории Украины, а в специальном центре неподалеку от базы "Рамштайн" (Германия), где действует система распознавания объектов Maven под управлением искусственного интеллекта Palantir. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240531/peregovory-1949542527.html

https://ria.ru/20240531/kongressmen-1949547704.html

https://ria.ru/20240529/nato-1949225038.html

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украина, россия, киев, алексей леонков, владимир путин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, су-24, су-27