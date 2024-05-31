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Спикер Белгородской облдумы вручил награды участникам теробороны
Спикер Белгородской облдумы вручил награды участникам теробороны - РИА Новости, 31.05.2024
Спикер Белгородской облдумы вручил награды участникам теробороны
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков встретился в Старом Осколе с участниками территориальной обороны и вручил им награды, сообщает... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:57
2024-05-31T11:57
2024-05-31T12:03
белгородская область
старый оскол
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков встретился в Старом Осколе с участниками территориальной обороны и вручил им награды, сообщает пресс-служба регионального парламента. В ходе встречи спикер обсудил насущные вопросы деятельности сводных отрядов: старооскольского батальона народного ополчения имени святого благоверного князя Александра Невского и старооскольского регионального батальона народного ополчения самообороны "Кобра". "Представители самых разных профессий объединились для оказания оперативной и грамотной помощи жителям приграничья в непростых ситуациях. Возглавляют отряды офицеры, прошедшие службу в различных силовых структурах. В добровольческие формирования входят те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в вооруженные силы. Но верность Белгородчине и России, желание помочь Отчизне в трудную минуту для этих людей первостепенна. Главная задача – защита родной земли, родного дома, помощь мирным жителям и российским военным. В случае чрезвычайных ситуаций, при ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ участники теробороны также в числе первых приходят на помощь", - приводятся в сообщении слова Клепикова. По его словам, перед теробороной не стоит цель заменить военнослужащих министерства обороны, ее главная задача – поддержать белгородцев в непростой ситуации. Вместе со спикером на встречу пришли и депутаты регионального парламента Денис Зинов, Эдуард Журналев, мэр Старого Оскола Андрей Чесноков, глава администрации УК "Славянка" Евгений Согуляк, которые с самого начала помогали батальонам добровольцев. Участники обсудили возможности обучения людей на базе старооскольского медколледжа, обеспечения бронежилетами, касками и расходными материалами для аптечек, переоборудования автомобилей под нужды оказания первой помощи, помощи с организацией летнего отдыха для детей бойцов, а также составление перечня всего необходимого для повышения навыков бойцов СВО.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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старый оскол, россия, белгородская областная дума, вооруженные силы украины, безопасность
Белгородская область, Старый Оскол, Россия, Белгородская областная Дума, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Спикер Белгородской облдумы вручил награды участникам теробороны
Спикер Белгородской облдумы Клепиков вручил награды участникам теробороны
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков встретился в Старом Осколе с участниками территориальной обороны и вручил им награды, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В ходе встречи спикер обсудил насущные вопросы деятельности сводных отрядов: старооскольского батальона народного ополчения имени святого благоверного князя Александра Невского и старооскольского регионального батальона народного ополчения самообороны "Кобра".
"Представители самых разных профессий объединились для оказания оперативной и грамотной помощи жителям приграничья в непростых ситуациях. Возглавляют отряды офицеры, прошедшие службу в различных силовых структурах. В добровольческие формирования входят те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в вооруженные силы. Но верность Белгородчине и России, желание помочь Отчизне в трудную минуту для этих людей первостепенна. Главная задача – защита родной земли, родного дома, помощь мирным жителям и российским военным. В случае чрезвычайных ситуаций, при ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ участники теробороны также в числе первых приходят на помощь", - приводятся в сообщении слова Клепикова.
По его словам, перед теробороной не стоит цель заменить военнослужащих министерства обороны, ее главная задача – поддержать белгородцев в непростой ситуации.
Вместе со спикером на встречу пришли и депутаты регионального парламента Денис Зинов, Эдуард Журналев, мэр Старого Оскола Андрей Чесноков, глава администрации УК "Славянка" Евгений Согуляк, которые с самого начала помогали батальонам добровольцев.
Участники обсудили возможности обучения людей на базе старооскольского медколледжа, обеспечения бронежилетами, касками и расходными материалами для аптечек, переоборудования автомобилей под нужды оказания первой помощи, помощи с организацией летнего отдыха для детей бойцов, а также составление перечня всего необходимого для повышения навыков бойцов СВО.