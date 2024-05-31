https://ria.ru/20240531/nagrady-1949619957.html

Спикер Белгородской облдумы вручил награды участникам теробороны

Спикер Белгородской облдумы вручил награды участникам теробороны - РИА Новости, 31.05.2024

Спикер Белгородской облдумы вручил награды участникам теробороны

Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков встретился в Старом Осколе с участниками территориальной обороны и вручил им награды, сообщает... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:57

2024-05-31T11:57

2024-05-31T12:03

белгородская область

старый оскол

россия

белгородская областная дума

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков встретился в Старом Осколе с участниками территориальной обороны и вручил им награды, сообщает пресс-служба регионального парламента. В ходе встречи спикер обсудил насущные вопросы деятельности сводных отрядов: старооскольского батальона народного ополчения имени святого благоверного князя Александра Невского и старооскольского регионального батальона народного ополчения самообороны "Кобра". "Представители самых разных профессий объединились для оказания оперативной и грамотной помощи жителям приграничья в непростых ситуациях. Возглавляют отряды офицеры, прошедшие службу в различных силовых структурах. В добровольческие формирования входят те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в вооруженные силы. Но верность Белгородчине и России, желание помочь Отчизне в трудную минуту для этих людей первостепенна. Главная задача – защита родной земли, родного дома, помощь мирным жителям и российским военным. В случае чрезвычайных ситуаций, при ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ участники теробороны также в числе первых приходят на помощь", - приводятся в сообщении слова Клепикова. По его словам, перед теробороной не стоит цель заменить военнослужащих министерства обороны, ее главная задача – поддержать белгородцев в непростой ситуации. Вместе со спикером на встречу пришли и депутаты регионального парламента Денис Зинов, Эдуард Журналев, мэр Старого Оскола Андрей Чесноков, глава администрации УК "Славянка" Евгений Согуляк, которые с самого начала помогали батальонам добровольцев. Участники обсудили возможности обучения людей на базе старооскольского медколледжа, обеспечения бронежилетами, касками и расходными материалами для аптечек, переоборудования автомобилей под нужды оказания первой помощи, помощи с организацией летнего отдыха для детей бойцов, а также составление перечня всего необходимого для повышения навыков бойцов СВО.

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

старый оскол

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

старый оскол, россия, белгородская областная дума, вооруженные силы украины, безопасность