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На Украине погиб наемник из Нидерландов - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/naemnik-1949743522.html
На Украине погиб наемник из Нидерландов
На Украине погиб наемник из Нидерландов - РИА Новости, 31.05.2024
На Украине погиб наемник из Нидерландов
Наемник из Нидерландов погиб на Украине, сообщает в пятницу портал Dutch News со ссылкой на министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:36
2024-05-31T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Наемник из Нидерландов погиб на Украине, сообщает в пятницу портал Dutch News со ссылкой на министерство иностранных дел страны. "Гражданин Нидерландов, который добровольно отправился воевать на Украину, погиб на поле боя", - говорится в сообщении портала. По его информации, наемник, фамилия которого не называется, служил в интернациональном легионе территориальной обороны Украины и погиб 20 мая в районе населенного пункта Часов Яр. Отмечается, что это третий случай гибели наемника из Нидерландов с начала российской специальной военной операции на Украине. Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html
https://ria.ru/20240511/bi-1945251551.html
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в мире, украина, нидерланды
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды
На Украине погиб наемник из Нидерландов

В районе Часова Яра 20 мая погиб наемник из Нидерландов

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Наемник из Нидерландов погиб на Украине, сообщает в пятницу портал Dutch News со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
"Гражданин Нидерландов, который добровольно отправился воевать на Украину, погиб на поле боя", - говорится в сообщении портала.
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По его информации, наемник, фамилия которого не называется, служил в интернациональном легионе территориальной обороны Украины и погиб 20 мая в районе населенного пункта Часов Яр.
Отмечается, что это третий случай гибели наемника из Нидерландов с начала российской специальной военной операции на Украине.
Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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