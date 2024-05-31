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Москалькова призвала создать "зеленые коридоры" для участников СВО - РИА Новости, 31.05.2024
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14:18 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/moskalkova-1949676956.html
Москалькова призвала создать "зеленые коридоры" для участников СВО
Москалькова призвала создать "зеленые коридоры" для участников СВО - РИА Новости, 31.05.2024
Москалькова призвала создать "зеленые коридоры" для участников СВО
Участникам СВО нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения их вопросов, заявила уполномоченный при президенте РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:18
2024-05-31T14:18
общество
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
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РОССИЯ, 31 мая - РИА Новости. Участникам СВО нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения их вопросов, заявила уполномоченный при президенте РФ Татьяна Москалькова. "Огромные слова благодарности тем людям, которые на фронте отстаивают независимость и суверенитет нашего государства, борются с неонацизмом. Конечно, для них нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения вопросов", - сказала Москалькова во время коллегии Минтруда. Она отметила, что к ней поступают обращения, связанные с поддержкой социальных гарантий участников СВО. "Хотелось бы попросить, чтобы участникам СВО, которые пережили тяжелые операции, были созданы специальные центры для реабилитации и их поддержки", - добавила уполномоченный.
https://ria.ru/20240529/moskalkova-1949093362.html
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала создать "зеленые коридоры" для участников СВО

Москалькова: участникам СВО нужны особые "зеленые коридоры" для решения проблем

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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РОССИЯ, 31 мая - РИА Новости. Участникам СВО нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения их вопросов, заявила уполномоченный при президенте РФ Татьяна Москалькова.
"Огромные слова благодарности тем людям, которые на фронте отстаивают независимость и суверенитет нашего государства, борются с неонацизмом. Конечно, для них нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения вопросов", - сказала Москалькова во время коллегии Минтруда.
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Она отметила, что к ней поступают обращения, связанные с поддержкой социальных гарантий участников СВО.
"Хотелось бы попросить, чтобы участникам СВО, которые пережили тяжелые операции, были созданы специальные центры для реабилитации и их поддержки", - добавила уполномоченный.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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