https://ria.ru/20240531/moskalkova-1949676956.html

Москалькова призвала создать "зеленые коридоры" для участников СВО

Москалькова призвала создать "зеленые коридоры" для участников СВО - РИА Новости, 31.05.2024

Москалькова призвала создать "зеленые коридоры" для участников СВО

Участникам СВО нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения их вопросов, заявила уполномоченный при президенте РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:18

2024-05-31T14:18

2024-05-31T14:18

общество

здоровье - общество

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татьяна москалькова

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РОССИЯ, 31 мая - РИА Новости. Участникам СВО нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения их вопросов, заявила уполномоченный при президенте РФ Татьяна Москалькова. "Огромные слова благодарности тем людям, которые на фронте отстаивают независимость и суверенитет нашего государства, борются с неонацизмом. Конечно, для них нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения вопросов", - сказала Москалькова во время коллегии Минтруда. Она отметила, что к ней поступают обращения, связанные с поддержкой социальных гарантий участников СВО. "Хотелось бы попросить, чтобы участникам СВО, которые пережили тяжелые операции, были созданы специальные центры для реабилитации и их поддержки", - добавила уполномоченный.

https://ria.ru/20240529/moskalkova-1949093362.html

https://ria.ru/20240529/plennye-1949067852.html

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общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова