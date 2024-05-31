https://ria.ru/20240531/moskalkova-1949676956.html
Москалькова призвала создать "зеленые коридоры" для участников СВО
Москалькова призвала создать "зеленые коридоры" для участников СВО - РИА Новости, 31.05.2024
Москалькова призвала создать "зеленые коридоры" для участников СВО
Участникам СВО нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения их вопросов, заявила уполномоченный при президенте РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:18
2024-05-31T14:18
2024-05-31T14:18
общество
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg
РОССИЯ, 31 мая - РИА Новости. Участникам СВО нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения их вопросов, заявила уполномоченный при президенте РФ Татьяна Москалькова. "Огромные слова благодарности тем людям, которые на фронте отстаивают независимость и суверенитет нашего государства, борются с неонацизмом. Конечно, для них нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения вопросов", - сказала Москалькова во время коллегии Минтруда. Она отметила, что к ней поступают обращения, связанные с поддержкой социальных гарантий участников СВО. "Хотелось бы попросить, чтобы участникам СВО, которые пережили тяжелые операции, были созданы специальные центры для реабилитации и их поддержки", - добавила уполномоченный.
https://ria.ru/20240529/moskalkova-1949093362.html
https://ria.ru/20240529/plennye-1949067852.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_204:0:2376:1629_1920x0_80_0_0_c90a0bd0bdfe5171faadfe8c484dfe17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала создать "зеленые коридоры" для участников СВО
Москалькова: участникам СВО нужны особые "зеленые коридоры" для решения проблем
РОССИЯ, 31 мая - РИА Новости. Участникам СВО нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения их вопросов, заявила уполномоченный при президенте РФ Татьяна Москалькова.
"Огромные слова благодарности тем людям, которые на фронте отстаивают независимость и суверенитет нашего государства, борются с неонацизмом. Конечно, для них нужны особые условия и особые "зеленые коридоры" для решения вопросов", - сказала Москалькова во время коллегии Минтруда.
Она отметила, что к ней поступают обращения, связанные с поддержкой социальных гарантий участников СВО.
"Хотелось бы попросить, чтобы участникам СВО, которые пережили тяжелые операции, были созданы специальные центры для реабилитации и их поддержки", - добавила уполномоченный.