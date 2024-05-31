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Эксперт рассказала о фейковых опросах - РИА Новости, 31.05.2024
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15:08 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/moshennichestvo-1949691091.html
Эксперт рассказала о фейковых опросах
Эксперт рассказала о фейковых опросах - РИА Новости, 31.05.2024
Эксперт рассказала о фейковых опросах
Мошенники приглашают граждан принять участие в фейковых опросах и пытаются выведать персональные и платежные данные граждан, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:08
2024-05-31T15:08
общество
технологии
александра пожарская
яндекс
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мошенники приглашают граждан принять участие в фейковых опросах и пытаются выведать персональные и платежные данные граждан, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. "Приглашение граждан принять участие в опросах организаций, исследующих общественное мнение – это довольно известная легенда, используемая мошенниками много лет. Её используют и телефонные мошенники, и фишеры. Так или иначе мошенничество сводится либо к выведыванию персональных и платёжных данных, либо к фишингу или установке вредоносного ПО", - сообщила она. По ее словам, пренебрежение безопасностью исследовательских организаций и компаний, которые мотивируют это своей открытостью и прозрачностью, дает возможность злоумышленникам быть максимально убедительными, а также снижает уровень доверия респондентов. "Мы регулярно предупреждаем граждан о необходимости быть бдительными, не сообщать никому по телефону своих персональных и чувствительных данных, не переходить по ссылкам из смс и почтовых рассылок от незнакомых адресатов", - рассказала Пожарская. Для тех же, кто считает важным поделиться мнением в рамках социологических и маркетинговых исследований, эксперт рекомендовала выяснить, от чьего имени предлагается провести опрос. "После этого безопаснее всего будет найти официальный сайт организации в российском поисковике Яндекс, который маркирует официальные страницы. Как правило, на своих сайтах социологические службы и организации публикуют анонсы предстоящих исследований", - пояснила Пожарская. Если на сайте нет анонса, специалист советует позвонить по телефону из раздела "Контакты" и выяснить, действительно ли проводится такой опрос и как принять в нём участие.
https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html
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общество, технологии, александра пожарская, яндекс
Общество, Технологии, Александра Пожарская, Яндекс
Эксперт рассказала о фейковых опросах

Эксперт Пожарская: мошенники приглашают граждан участвовать в фейковых опросах

© iStock.com / Maksym BelchenkoДевушка с ноутбуком и банковской картой
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© iStock.com / Maksym Belchenko
Девушка с ноутбуком и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мошенники приглашают граждан принять участие в фейковых опросах и пытаются выведать персональные и платежные данные граждан, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.
"Приглашение граждан принять участие в опросах организаций, исследующих общественное мнение – это довольно известная легенда, используемая мошенниками много лет. Её используют и телефонные мошенники, и фишеры. Так или иначе мошенничество сводится либо к выведыванию персональных и платёжных данных, либо к фишингу или установке вредоносного ПО", - сообщила она.
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По ее словам, пренебрежение безопасностью исследовательских организаций и компаний, которые мотивируют это своей открытостью и прозрачностью, дает возможность злоумышленникам быть максимально убедительными, а также снижает уровень доверия респондентов.
"Мы регулярно предупреждаем граждан о необходимости быть бдительными, не сообщать никому по телефону своих персональных и чувствительных данных, не переходить по ссылкам из смс и почтовых рассылок от незнакомых адресатов", - рассказала Пожарская.
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Для тех же, кто считает важным поделиться мнением в рамках социологических и маркетинговых исследований, эксперт рекомендовала выяснить, от чьего имени предлагается провести опрос.
"После этого безопаснее всего будет найти официальный сайт организации в российском поисковике Яндекс, который маркирует официальные страницы. Как правило, на своих сайтах социологические службы и организации публикуют анонсы предстоящих исследований", - пояснила Пожарская.
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Если на сайте нет анонса, специалист советует позвонить по телефону из раздела "Контакты" и выяснить, действительно ли проводится такой опрос и как принять в нём участие.
 
ОбществоТехнологииАлександра ПожарскаяЯндекс
 
 
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