https://ria.ru/20240531/moshennichestvo-1949691091.html

Эксперт рассказала о фейковых опросах

Эксперт рассказала о фейковых опросах - РИА Новости, 31.05.2024

Эксперт рассказала о фейковых опросах

Мошенники приглашают граждан принять участие в фейковых опросах и пытаются выведать персональные и платежные данные граждан, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:08

2024-05-31T15:08

2024-05-31T15:08

общество

технологии

александра пожарская

яндекс

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мошенники приглашают граждан принять участие в фейковых опросах и пытаются выведать персональные и платежные данные граждан, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. "Приглашение граждан принять участие в опросах организаций, исследующих общественное мнение – это довольно известная легенда, используемая мошенниками много лет. Её используют и телефонные мошенники, и фишеры. Так или иначе мошенничество сводится либо к выведыванию персональных и платёжных данных, либо к фишингу или установке вредоносного ПО", - сообщила она. По ее словам, пренебрежение безопасностью исследовательских организаций и компаний, которые мотивируют это своей открытостью и прозрачностью, дает возможность злоумышленникам быть максимально убедительными, а также снижает уровень доверия респондентов. "Мы регулярно предупреждаем граждан о необходимости быть бдительными, не сообщать никому по телефону своих персональных и чувствительных данных, не переходить по ссылкам из смс и почтовых рассылок от незнакомых адресатов", - рассказала Пожарская. Для тех же, кто считает важным поделиться мнением в рамках социологических и маркетинговых исследований, эксперт рекомендовала выяснить, от чьего имени предлагается провести опрос. "После этого безопаснее всего будет найти официальный сайт организации в российском поисковике Яндекс, который маркирует официальные страницы. Как правило, на своих сайтах социологические службы и организации публикуют анонсы предстоящих исследований", - пояснила Пожарская. Если на сайте нет анонса, специалист советует позвонить по телефону из раздела "Контакты" и выяснить, действительно ли проводится такой опрос и как принять в нём участие.

https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html

https://ria.ru/20240530/sim-karty-1949258046.html

https://ria.ru/20240505/oprosy-1943920265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, александра пожарская, яндекс