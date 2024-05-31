Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников
В Балашихе три пенсионерки пострадали от мошенников после записи на флюорографию
Врач изучает рентгеновский снимок пациента. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников после записи якобы на флюорографию, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
"Новая схема мошенников - после записи на лжефлюорографию три пенсионерки из Балашихи лишились своих сбережений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина, представившаяся сотрудницей поликлиники, по телефону сообщила 73-летней жительнице микрорайона Железнодорожный о необходимости пройти флюорографию, а для записи на обследование требовалось лишь продиктовать СНИЛС. На следующий день пенсионерка пришла в указанную поликлинику, где ей сказали, подобных процедур у них не проводят, и предупредили о возможных звонках мошенников.
"К сожалению, они не заставили себя ждать. Женщине звонили лжесотрудники правоохранительных органов, банков и риелторских агентств. Они запугивали её, что с помощью сведений о СНИЛС злоумышленники получили доступ к её банковским счетам и пытаются перевести деньги на финансирование запрещенных в России организации. Итог общения со злоумышленниками - оформленный кредит, продажа квартиры и потеря личных сбережений", - рассказали в прокуратуре.
Все деньги по указанию мошенников пенсионерка зачислила на якобы резервный счет.
Подчеркивается, что по аналогичной схеме аферисты завладели деньгами ещё двух пожилых жительниц Балашихи.
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