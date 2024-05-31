https://ria.ru/20240531/moshennichestvo-1949628367.html

Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников

Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников - РИА Новости, 31.05.2024

Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников

Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников после записи якобы на флюорографию, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:25

2024-05-31T12:25

2024-05-31T12:25

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

железнодорожный

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников после записи якобы на флюорографию, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Новая схема мошенников - после записи на лжефлюорографию три пенсионерки из Балашихи лишились своих сбережений", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина, представившаяся сотрудницей поликлиники, по телефону сообщила 73-летней жительнице микрорайона Железнодорожный о необходимости пройти флюорографию, а для записи на обследование требовалось лишь продиктовать СНИЛС. На следующий день пенсионерка пришла в указанную поликлинику, где ей сказали, подобных процедур у них не проводят, и предупредили о возможных звонках мошенников. "К сожалению, они не заставили себя ждать. Женщине звонили лжесотрудники правоохранительных органов, банков и риелторских агентств. Они запугивали её, что с помощью сведений о СНИЛС злоумышленники получили доступ к её банковским счетам и пытаются перевести деньги на финансирование запрещенных в России организации. Итог общения со злоумышленниками - оформленный кредит, продажа квартиры и потеря личных сбережений", - рассказали в прокуратуре. Все деньги по указанию мошенников пенсионерка зачислила на якобы резервный счет. Подчеркивается, что по аналогичной схеме аферисты завладели деньгами ещё двух пожилых жительниц Балашихи. Общая сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20240520/moshenniki-1947081778.html

https://ria.ru/20240530/krym-1949404056.html

https://ria.ru/20231206/soobschnik-1914022660.html

балашиха

московская область (подмосковье)

железнодорожный

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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), железнодорожный