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Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников - РИА Новости, 31.05.2024
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12:25 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/moshennichestvo-1949628367.html
Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников
Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников - РИА Новости, 31.05.2024
Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников
Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников после записи якобы на флюорографию, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:25
2024-05-31T12:25
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
железнодорожный
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников после записи якобы на флюорографию, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Новая схема мошенников - после записи на лжефлюорографию три пенсионерки из Балашихи лишились своих сбережений", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина, представившаяся сотрудницей поликлиники, по телефону сообщила 73-летней жительнице микрорайона Железнодорожный о необходимости пройти флюорографию, а для записи на обследование требовалось лишь продиктовать СНИЛС. На следующий день пенсионерка пришла в указанную поликлинику, где ей сказали, подобных процедур у них не проводят, и предупредили о возможных звонках мошенников. "К сожалению, они не заставили себя ждать. Женщине звонили лжесотрудники правоохранительных органов, банков и риелторских агентств. Они запугивали её, что с помощью сведений о СНИЛС злоумышленники получили доступ к её банковским счетам и пытаются перевести деньги на финансирование запрещенных в России организации. Итог общения со злоумышленниками - оформленный кредит, продажа квартиры и потеря личных сбережений", - рассказали в прокуратуре. Все деньги по указанию мошенников пенсионерка зачислила на якобы резервный счет. Подчеркивается, что по аналогичной схеме аферисты завладели деньгами ещё двух пожилых жительниц Балашихи. Общая сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
https://ria.ru/20240520/moshenniki-1947081778.html
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балашиха
московская область (подмосковье)
железнодорожный
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), железнодорожный
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Железнодорожный
Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников

В Балашихе три пенсионерки пострадали от мошенников после записи на флюорографию

© Fotolia / AllianceВрач изучает рентгеновский снимок пациента
Врач изучает рентгеновский снимок пациента - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Fotolia / Alliance
Врач изучает рентгеновский снимок пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников после записи якобы на флюорографию, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
"Новая схема мошенников - после записи на лжефлюорографию три пенсионерки из Балашихи лишились своих сбережений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что женщина, представившаяся сотрудницей поликлиники, по телефону сообщила 73-летней жительнице микрорайона Железнодорожный о необходимости пройти флюорографию, а для записи на обследование требовалось лишь продиктовать СНИЛС. На следующий день пенсионерка пришла в указанную поликлинику, где ей сказали, подобных процедур у них не проводят, и предупредили о возможных звонках мошенников.
"К сожалению, они не заставили себя ждать. Женщине звонили лжесотрудники правоохранительных органов, банков и риелторских агентств. Они запугивали её, что с помощью сведений о СНИЛС злоумышленники получили доступ к её банковским счетам и пытаются перевести деньги на финансирование запрещенных в России организации. Итог общения со злоумышленниками - оформленный кредит, продажа квартиры и потеря личных сбережений", - рассказали в прокуратуре.
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Все деньги по указанию мошенников пенсионерка зачислила на якобы резервный счет.
Подчеркивается, что по аналогичной схеме аферисты завладели деньгами ещё двух пожилых жительниц Балашихи.
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Общая сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
 
ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Железнодорожный
 
 
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