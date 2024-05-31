https://ria.ru/20240531/molniya-1949799361.html

В Подмосковье мужчина погиб от травм, полученных при ударе молнии

В Подмосковье мужчина погиб от травм, полученных при ударе молнии - РИА Новости, 31.05.2024

В Подмосковье мужчина погиб от травм, полученных при ударе молнии

Проверка организована по факту гибели мужчины от травм, полученных в результате попадания в него молнии в Балашихе, следователями организована проверка,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T22:36

2024-05-31T22:36

2024-05-31T22:36

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проверка организована по факту гибели мужчины от травм, полученных в результате попадания в него молнии в Балашихе, следователями организована проверка, сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. "В Балашихе организована проверка. 31 мая в городе Балашихе возле одного из домов по шоссе Энтузиастов прохожими обнаружено тело мужчины с ожогами и электрометками. По данному факту следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области организована проверка. По данным следствия, мужчина скончался в результате попадания в него молнии. Уточняется, что в настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр.

https://ria.ru/20231010/molniya-1901846761.html

балашиха

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)