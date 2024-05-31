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В Подмосковье мужчина погиб от травм, полученных при ударе молнии - РИА Новости, 31.05.2024
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22:36 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/molniya-1949799361.html
В Подмосковье мужчина погиб от травм, полученных при ударе молнии
В Подмосковье мужчина погиб от травм, полученных при ударе молнии - РИА Новости, 31.05.2024
В Подмосковье мужчина погиб от травм, полученных при ударе молнии
Проверка организована по факту гибели мужчины от травм, полученных в результате попадания в него молнии в Балашихе, следователями организована проверка,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T22:36
2024-05-31T22:36
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проверка организована по факту гибели мужчины от травм, полученных в результате попадания в него молнии в Балашихе, следователями организована проверка, сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. "В Балашихе организована проверка. 31 мая в городе Балашихе возле одного из домов по шоссе Энтузиастов прохожими обнаружено тело мужчины с ожогами и электрометками. По данному факту следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области организована проверка. По данным следствия, мужчина скончался в результате попадания в него молнии. Уточняется, что в настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр.
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балашиха
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчина погиб от травм, полученных при ударе молнии

СК: в Балашихе мужчина погиб от травм после попадания в него молнии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проверка организована по факту гибели мужчины от травм, полученных в результате попадания в него молнии в Балашихе, следователями организована проверка, сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.
"В Балашихе организована проверка. 31 мая в городе Балашихе возле одного из домов по шоссе Энтузиастов прохожими обнаружено тело мужчины с ожогами и электрометками. По данному факту следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области организована проверка. По данным следствия, мужчина скончался в результате попадания в него молнии.
Уточняется, что в настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр.
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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