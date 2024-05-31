https://ria.ru/20240531/moldaviya-1949563973.html

Шор оценил шансы победы молдавской оппозиции на президентских выборах

Шор оценил шансы победы молдавской оппозиции на президентских выборах - РИА Новости, 31.05.2024

Шор оценил шансы победы молдавской оппозиции на президентских выборах

У молдавской оппозиции есть стопроцентные шансы на победу в президентских выборах, но только если они будут честными, заявил РИА Новости оппозиционный... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:32

2024-05-31T08:32

2024-05-31T08:36

молдавия

илан шор

майя санду

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. У молдавской оппозиции есть стопроцентные шансы на победу в президентских выборах, но только если они будут честными, заявил РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор."Если выборы будут честные, то у оппозиции шанс стопроцентный", - сказал Шор.Отвечая на вопрос агентства, планирует ли он принять участие в выборах в этом году, политик отметил, что нет, так как это связано с возрастными ограничениями: Шору нет 40 лет."Но обязательно в следующих выборах буду", - добавил он.Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240521/vybory-1947478842.html

https://ria.ru/20240529/shor-1949109276.html

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молдавия, илан шор, майя санду, в мире