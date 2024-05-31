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Шор оценил шансы победы молдавской оппозиции на президентских выборах - РИА Новости, 31.05.2024
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08:32 31.05.2024 (обновлено: 08:36 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/moldaviya-1949563973.html
Шор оценил шансы победы молдавской оппозиции на президентских выборах
Шор оценил шансы победы молдавской оппозиции на президентских выборах - РИА Новости, 31.05.2024
Шор оценил шансы победы молдавской оппозиции на президентских выборах
У молдавской оппозиции есть стопроцентные шансы на победу в президентских выборах, но только если они будут честными, заявил РИА Новости оппозиционный... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:32
2024-05-31T08:36
молдавия
илан шор
майя санду
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. У молдавской оппозиции есть стопроцентные шансы на победу в президентских выборах, но только если они будут честными, заявил РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор."Если выборы будут честные, то у оппозиции шанс стопроцентный", - сказал Шор.Отвечая на вопрос агентства, планирует ли он принять участие в выборах в этом году, политик отметил, что нет, так как это связано с возрастными ограничениями: Шору нет 40 лет."Но обязательно в следующих выборах буду", - добавил он.Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240521/vybory-1947478842.html
https://ria.ru/20240529/shor-1949109276.html
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молдавия, илан шор, майя санду, в мире
Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, В мире
Шор оценил шансы победы молдавской оппозиции на президентских выборах

Шор: у молдавской оппозиции есть стопроцентные шансы на победу в выборах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. У молдавской оппозиции есть стопроцентные шансы на победу в президентских выборах, но только если они будут честными, заявил РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
"Если выборы будут честные, то у оппозиции шанс стопроцентный", - сказал Шор.
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Эксперт оценил шансы молдавской оппозиции победить на выборах
21 мая, 16:59
Отвечая на вопрос агентства, планирует ли он принять участие в выборах в этом году, политик отметил, что нет, так как это связано с возрастными ограничениями: Шору нет 40 лет.
"Но обязательно в следующих выборах буду", - добавил он.
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Все руководство "Победы" приедет на съезд в Москве, заявил Шор
29 мая, 13:25
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
 
МолдавияИлан ШорМайя СандуВ мире
 
 
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