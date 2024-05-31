https://ria.ru/20240531/mishustin-1949798727.html
Мишустин поручил внести в ГД проект поправок по соцгарантиям при увольнении
Мишустин поручил внести в ГД проект поправок по соцгарантиям при увольнении - РИА Новости, 31.05.2024
Мишустин поручил внести в ГД проект поправок по соцгарантиям при увольнении
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился внести в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс о дополнительных социальных гарантиях при увольнении... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T22:28
2024-05-31T22:28
2024-05-31T22:31
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949465713_0:297:2676:1802_1920x0_80_0_0_a510caad59ce66342d5663fae3ed3ce8.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился внести в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс о дополнительных социальных гарантиях при увольнении работникам, работавшим в нерабочие дни, соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу. "Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации"", - говорится в документе. Ранее правительство обсуждало проект федерального закона "О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации" на заседании 30 мая. На сайте кабмина сообщалось, что поправки касаются "предоставления дополнительных социальных гарантий при увольнении работникам, работавшим в выходные и нерабочие праздничные дни".
https://ria.ru/20220714/zakon-1802464492.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949465713_164:0:2676:1884_1920x0_80_0_0_73f3b6b30e78835789ddb881dfa98e23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин поручил внести в ГД проект поправок по соцгарантиям при увольнении
Мишустин поручил внести в ГД проект поправок в ТК по соцгарантиям при увольнении
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился внести в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс о дополнительных социальных гарантиях при увольнении работникам, работавшим в нерабочие дни, соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу.
"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации"", - говорится в документе.
Ранее правительство обсуждало проект федерального закона "О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации" на заседании 30 мая. На сайте кабмина сообщалось, что поправки касаются "предоставления дополнительных социальных гарантий при увольнении работникам, работавшим в выходные и нерабочие праздничные дни".