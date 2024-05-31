https://ria.ru/20240531/mishustin-1949798727.html

Мишустин поручил внести в ГД проект поправок по соцгарантиям при увольнении

Мишустин поручил внести в ГД проект поправок по соцгарантиям при увольнении - РИА Новости, 31.05.2024

Мишустин поручил внести в ГД проект поправок по соцгарантиям при увольнении

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился внести в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс о дополнительных социальных гарантиях при увольнении... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T22:28

2024-05-31T22:28

2024-05-31T22:31

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился внести в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс о дополнительных социальных гарантиях при увольнении работникам, работавшим в нерабочие дни, соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу. "Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации"", - говорится в документе. Ранее правительство обсуждало проект федерального закона "О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации" на заседании 30 мая. На сайте кабмина сообщалось, что поправки касаются "предоставления дополнительных социальных гарантий при увольнении работникам, работавшим в выходные и нерабочие праздничные дни".

https://ria.ru/20220714/zakon-1802464492.html

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф