https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583427.html

Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС

Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС - РИА Новости, 31.05.2024

Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС

Выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получают абсолютно все государства "пятерки", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:27

2024-05-31T10:27

2024-05-31T10:45

евразийский экономический союз

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получают абсолютно все государства "пятерки", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24"."Выгоду от участия в ЕАЭС получают абсолютно все государства "пятерки", благодаря в первую очередь отсутствию таможенного контроля на внутренних границах, благодаря преференциальному доступу вообще кратно выросли объемы взаимной торговли", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html

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евразийский экономический союз, экономика, россия, михаил мишустин