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Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС - РИА Новости, 31.05.2024
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10:27 31.05.2024 (обновлено: 10:45 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583427.html
Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС
Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС - РИА Новости, 31.05.2024
Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС
Выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получают абсолютно все государства "пятерки", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:27
2024-05-31T10:45
евразийский экономический союз
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получают абсолютно все государства "пятерки", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24"."Выгоду от участия в ЕАЭС получают абсолютно все государства "пятерки", благодаря в первую очередь отсутствию таможенного контроля на внутренних границах, благодаря преференциальному доступу вообще кратно выросли объемы взаимной торговли", - сказал Мишустин.
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евразийский экономический союз, экономика, россия, михаил мишустин
Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС

Мишустин: выгоду от участия в ЕАЭС получают все государства "пятерки"

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 Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получают абсолютно все государства "пятерки", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".
«
"Выгоду от участия в ЕАЭС получают абсолютно все государства "пятерки", благодаря в первую очередь отсутствию таможенного контроля на внутренних границах, благодаря преференциальному доступу вообще кратно выросли объемы взаимной торговли", - сказал Мишустин.
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Евразийский экономический союзЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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