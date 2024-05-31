https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583427.html
Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС
Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС - РИА Новости, 31.05.2024
Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС
Выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получают абсолютно все государства "пятерки", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:27
2024-05-31T10:27
2024-05-31T10:45
евразийский экономический союз
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948151352_0:27:3134:1790_1920x0_80_0_0_45cc4dc7c0d6eab287e491d170d8a808.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получают абсолютно все государства "пятерки", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24"."Выгоду от участия в ЕАЭС получают абсолютно все государства "пятерки", благодаря в первую очередь отсутствию таможенного контроля на внутренних границах, благодаря преференциальному доступу вообще кратно выросли объемы взаимной торговли", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948151352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9007250baa8530342f5941f8068f2e24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, экономика, россия, михаил мишустин
Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС
Мишустин: выгоду от участия в ЕАЭС получают все государства "пятерки"