https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583144.html

Мишустин заявил о росте внешнеэкономических связей в рамках ЕАЭС

Мишустин заявил о росте внешнеэкономических связей в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 31.05.2024

Мишустин заявил о росте внешнеэкономических связей в рамках ЕАЭС

Внешнеэкономические связи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растут опережающими темпами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:24

2024-05-31T10:24

2024-05-31T10:43

экономика

евразийский экономический союз

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949465979_0:973:2048:2125_1920x0_80_0_0_dbef3404f39d1eecf2c6c6b8b4e04eb3.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Внешнеэкономические связи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растут опережающими темпами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24"."Евразийский экономический союз – это фактически 200-миллионный рынок. И внешнеэкономические связи в рамках которого растут опережающими темпами. На сегодняшний день российский экспорт в страны союза с момента его создания увеличился в два раза. А с государствами пятерки мы торгуем более сложной продукцией. К примеру, в товарообороте России с ними доля машин оборудования, транспортных средств по итогам прошлого года составила практически четверть", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240208/armeniya-1926057862.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, евразийский экономический союз, россия, михаил мишустин