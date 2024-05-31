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Мишустин заявил о росте внешнеэкономических связей в рамках ЕАЭС
Мишустин заявил о росте внешнеэкономических связей в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 31.05.2024
Мишустин заявил о росте внешнеэкономических связей в рамках ЕАЭС
Внешнеэкономические связи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растут опережающими темпами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:24
2024-05-31T10:24
2024-05-31T10:43
экономика
евразийский экономический союз
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Внешнеэкономические связи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растут опережающими темпами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24"."Евразийский экономический союз – это фактически 200-миллионный рынок. И внешнеэкономические связи в рамках которого растут опережающими темпами. На сегодняшний день российский экспорт в страны союза с момента его создания увеличился в два раза. А с государствами пятерки мы торгуем более сложной продукцией. К примеру, в товарообороте России с ними доля машин оборудования, транспортных средств по итогам прошлого года составила практически четверть", - сказал Мишустин.
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экономика, евразийский экономический союз, россия, михаил мишустин
Экономика, Евразийский экономический союз, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о росте внешнеэкономических связей в рамках ЕАЭС
Мишустин: внешнеэкономические связи в рамках ЕАЭС растут опережающими темпами