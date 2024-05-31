https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949640801.html

Минздрав усовершенствует порядок создания перечня жизненно важных лекарств

Минздрав усовершенствует порядок создания перечня жизненно важных лекарств - РИА Новости, 31.05.2024

Минздрав усовершенствует порядок создания перечня жизненно важных лекарств

Минздрав России планирует усовершенствовать порядок формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, документ готовится к... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:59

2024-05-31T12:59

2024-05-31T12:59

россия

здоровье

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Минздрав России планирует усовершенствовать порядок формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, документ готовится к внесению в правительство, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. "Нельзя не отметить работу по совершенствованию порядка формирования перечня ЖНВЛП, это очень напряженный и достаточно сложный процесс, но сегодня мы вышли на финальный этап. Мы готовимся к внесению со всеми согласованиями в правительство", - сказал Глаголев на пленарном заседании конференции "ФармМедОбращение 2024". Он пояснил, что среди предлагаемых изменений формирование перечня с использованием агрегированного подхода лекарственных форм, чтобы производитель не имел возможности выходить из ценового регулирования за счет изменения лекарственной формы препарата. Кроме того, речь идет об изменении подхода оценки методологического качества клинико-экономических исследований препаратов и анализа влияния на бюджет с возможностью доработки таких исследований, отметил Глаголев. По его словам, учитываются в новом документе и преференции для отечественных производителей, которые сегодня обеспечивают устойчивость лекарственной помощи в России. Дополнительные баллы при решении о включении в перечень жизненно важных лекарств будут предоставляться препаратам, имеющим полный цикл локализации в Российской Федерации, подчеркнул Глаголев. Главные внештатные специалисты также получат механизм исключения из перечня ЖНВЛП не востребованных более в клинической практике лекарств, добавил он. Помимо этого, будут учитываться гарантии поставок препаратов в Россию и позиции региональных министерств здравоохранения, уточнил Глаголев.

https://ria.ru/20240528/lekarstva-1948930100.html

https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949625119.html

https://ria.ru/20240518/pomosch-1946894507.html

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