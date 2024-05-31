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Рынок лекарств в России защищен от контрафакта, заявил Мурашко - РИА Новости, 31.05.2024
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11:18 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949605993.html
Рынок лекарств в России защищен от контрафакта, заявил Мурашко
Рынок лекарств в России защищен от контрафакта, заявил Мурашко - РИА Новости, 31.05.2024
Рынок лекарств в России защищен от контрафакта, заявил Мурашко
Рынок лекарств в России стал прозрачнее, он защищён от контрафакта и фальсифицированной продукции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:18
2024-05-31T11:18
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Рынок лекарств в России стал прозрачнее, он защищён от контрафакта и фальсифицированной продукции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Рынок лекарственных препаратов Российской Федерации стал прозрачнее, защищен от контрафакта и фальсификата. Для увеличения доступности лекарственной помощи разработаны дополнительные временные правила регистрации и обращения медицинской продукции",- говорится в приветствии Мурашко участникам Всероссийской конференции "ФармМедОбращение 2024". Министр отметил, что сегодня на благо страны работает более 550 фармацевтических производств. В 2023 году в гражданский оборот выпущено 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов, из них 70% — отечественного производства. Более 80% препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств также производятся на территории России, подчеркнул Мурашко.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Рынок лекарств в России защищен от контрафакта, заявил Мурашко

Мурашко: рынок лекарств в России стал прозрачнее, он защищен от контрафакта

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКонвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Рынок лекарств в России стал прозрачнее, он защищён от контрафакта и фальсифицированной продукции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Рынок лекарственных препаратов Российской Федерации стал прозрачнее, защищен от контрафакта и фальсификата. Для увеличения доступности лекарственной помощи разработаны дополнительные временные правила регистрации и обращения медицинской продукции",- говорится в приветствии Мурашко участникам Всероссийской конференции "ФармМедОбращение 2024".
Министр отметил, что сегодня на благо страны работает более 550 фармацевтических производств. В 2023 году в гражданский оборот выпущено 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов, из них 70% — отечественного производства. Более 80% препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств также производятся на территории России, подчеркнул Мурашко.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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09:24
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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