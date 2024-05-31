https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949605993.html

Рынок лекарств в России защищен от контрафакта, заявил Мурашко

Рынок лекарств в России защищен от контрафакта, заявил Мурашко - РИА Новости, 31.05.2024

Рынок лекарств в России защищен от контрафакта, заявил Мурашко

Рынок лекарств в России стал прозрачнее, он защищён от контрафакта и фальсифицированной продукции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:18

2024-05-31T11:18

2024-05-31T11:18

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михаил мурашко

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Рынок лекарств в России стал прозрачнее, он защищён от контрафакта и фальсифицированной продукции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Рынок лекарственных препаратов Российской Федерации стал прозрачнее, защищен от контрафакта и фальсификата. Для увеличения доступности лекарственной помощи разработаны дополнительные временные правила регистрации и обращения медицинской продукции",- говорится в приветствии Мурашко участникам Всероссийской конференции "ФармМедОбращение 2024". Министр отметил, что сегодня на благо страны работает более 550 фармацевтических производств. В 2023 году в гражданский оборот выпущено 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов, из них 70% — отечественного производства. Более 80% препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств также производятся на территории России, подчеркнул Мурашко.

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко