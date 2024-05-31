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Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 31.05.2024
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
Российским военнослужащим за прошедшую неделю сдались в плен 45 украинских солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:05
2024-05-31T16:05
2024-05-31T16:09
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российским военнослужащим за прошедшую неделю сдались в плен 45 украинских солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 25 по 31 мая.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
Минобороны: 45 украинских солдат сдались в плен за неделю