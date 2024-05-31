https://ria.ru/20240531/minoborony-1949712588.html

Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 31.05.2024

Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

Российским военнослужащим за прошедшую неделю сдались в плен 45 украинских солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:05

2024-05-31T16:05

2024-05-31T16:09

специальная военная операция на украине

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российским военнослужащим за прошедшую неделю сдались в плен 45 украинских солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 25 по 31 мая.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире