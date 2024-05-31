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Над Кубанью за ночь уничтожили 29 беспилотников и 5 ракет - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:41 31.05.2024 (обновлено: 10:29 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/minoborony-1949560776.html
Над Кубанью за ночь уничтожили 29 беспилотников и 5 ракет
Над Кубанью за ночь уничтожили 29 беспилотников и 5 ракет - РИА Новости, 31.05.2024
Над Кубанью за ночь уничтожили 29 беспилотников и 5 ракет
За ночь силы ПВО сбили над Краснодарским краем пять украинских противокорабельных ракет "Нептун" и три десятка дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T07:41
2024-05-31T10:29
специальная военная операция на украине
россия
краснодарский край
безопасность
тамбовская область
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили над Краснодарским краем пять украинских противокорабельных ракет "Нептун" и три десятка дронов, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет &quot;Нептун&quot; и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — говорится в публикации.Так, в небе над Краснодарским краем перехватили и уничтожили пять противокорабельных ракет "Нептун" и 29 беспилотников, еще по одному дрону сбили над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями.По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в Темрюкском районе от воздушного налета пострадала инфраструктура нефтебазы. Там загорелись три цистерны, два сотрудника предприятия получили ранения. Пожар оперативно потушили.Атаке подвергся и Новороссийск. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, обошлось без повреждений, специалисты ведут поиски места падения беспилотника.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, 19 мая после атаки БПЛА получила повреждения одна из установок НПЗ в Славянске-на Кубани.
https://ria.ru/20240530/bpla-1949516427.html
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россия, краснодарский край, безопасность, тамбовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, Безопасность, Тамбовская область
Над Кубанью за ночь уничтожили 29 беспилотников и 5 ракет

Над Кубанью уничтожили пять противокорабельных ракет и 29 БПЛА

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили над Краснодарским краем пять украинских противокорабельных ракет "Нептун" и три десятка дронов, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет "Нептун" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.

Так, в небе над Краснодарским краем перехватили и уничтожили пять противокорабельных ракет "Нептун" и 29 беспилотников, еще по одному дрону сбили над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями.
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По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в Темрюкском районе от воздушного налета пострадала инфраструктура нефтебазы. Там загорелись три цистерны, два сотрудника предприятия получили ранения. Пожар оперативно потушили.
Атаке подвергся и Новороссийск. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, обошлось без повреждений, специалисты ведут поиски места падения беспилотника.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, 19 мая после атаки БПЛА получила повреждения одна из установок НПЗ в Славянске-на Кубани.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраснодарский крайБезопасностьТамбовская область
 
 
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