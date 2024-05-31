https://ria.ru/20240531/medvedev-1949604037.html
Медведев рассказал о возможных защитных мерах России
Медведев рассказал о возможных защитных мерах России - РИА Новости, 31.05.2024
Медведев рассказал о возможных защитных мерах России
Западная военная техника и воюющие против РФ специалисты будут уничтожаться и на территории Украины, и на территории других стран, если оттуда наносятся удары... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:13
2024-05-31T11:13
2024-05-31T11:14
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Западная военная техника и воюющие против РФ специалисты будут уничтожаться и на территории Украины, и на территории других стран, если оттуда наносятся удары по России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Западные страны, которые якобы "одобрили применение" своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории б. Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России", - написал Медведев.
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россия, украина, дмитрий медведев
Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о возможных защитных мерах России
Медведев: вражеская техника будет уничтожена и на Украине, и в других странах