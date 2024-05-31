https://ria.ru/20240531/medvedev-1949604037.html

Медведев рассказал о возможных защитных мерах России

Медведев рассказал о возможных защитных мерах России - РИА Новости, 31.05.2024

Медведев рассказал о возможных защитных мерах России

Западная военная техника и воюющие против РФ специалисты будут уничтожаться и на территории Украины, и на территории других стран, если оттуда наносятся удары... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:13

2024-05-31T11:13

2024-05-31T11:14

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Западная военная техника и воюющие против РФ специалисты будут уничтожаться и на территории Украины, и на территории других стран, если оттуда наносятся удары по России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Западные страны, которые якобы "одобрили применение" своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории б. Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240531/medvedev-1949600731.html

россия

украина

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россия, украина, дмитрий медведев