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Все украинское дальнобойное вооружение управляется НАТО, заявил Медведев
Все украинское дальнобойное вооружение управляется НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 31.05.2024
Все украинское дальнобойное вооружение управляется НАТО, заявил Медведев
Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые Киевом, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО, заявил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:08
2024-05-31T11:08
2024-05-31T11:08
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые Киевом, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые б. Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Это никакая не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli", - написал он. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
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Все украинское дальнобойное вооружение управляется НАТО, заявил Медведев
Медведев: НАТО напрямую управляет дальнобойными средствами поражения Украины