https://ria.ru/20240531/medvedev-1949600731.html

Все украинское дальнобойное вооружение управляется НАТО, заявил Медведев

Все украинское дальнобойное вооружение управляется НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 31.05.2024

Все украинское дальнобойное вооружение управляется НАТО, заявил Медведев

Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые Киевом, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО, заявил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:08

2024-05-31T11:08

2024-05-31T11:08

в мире

сша

украина

россия

дмитрий медведев

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые Киевом, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые б. Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Это никакая не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli", - написал он. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

https://ria.ru/20240531/medvedev-1949598762.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дмитрий медведев, джо байден