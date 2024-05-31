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Медведев осудил Запад за легкомысленные разговоры о возможном применении ЯО - РИА Новости, 31.05.2024
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10:49 31.05.2024 (обновлено: 11:20 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/medvedev-1949590471.html
Медведев осудил Запад за легкомысленные разговоры о возможном применении ЯО
Медведев осудил Запад за легкомысленные разговоры о возможном применении ЯО - РИА Новости, 31.05.2024
Медведев осудил Запад за легкомысленные разговоры о возможном применении ЯО
Сколько бы на Западе ни говорили, что Россия не применит нестратегическое ядерное оружие, "жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений", заявил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:49
2024-05-31T11:20
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сколько бы на Западе ни говорили, что Россия не применит нестратегическое ядерное оружие, "жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений", заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений. Ещё несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война", - написал Медведев.
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россия, украина, дмитрий медведев, нато, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Медведев осудил Запад за легкомысленные разговоры о возможном применении ЯО

Медведев: жизнь гораздо страшнее легкомысленных рассуждений о применении ЯО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сколько бы на Западе ни говорили, что Россия не применит нестратегическое ядерное оружие, "жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений", заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«
"И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений. Ещё несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война", - написал Медведев.
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Эксперт рассказал, какие действия будут отработаны на военных учениях с ЯО
6 мая, 22:30
 
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