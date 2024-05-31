https://ria.ru/20240531/medvedev-1949590471.html

Медведев осудил Запад за легкомысленные разговоры о возможном применении ЯО

Медведев осудил Запад за легкомысленные разговоры о возможном применении ЯО - РИА Новости, 31.05.2024

Медведев осудил Запад за легкомысленные разговоры о возможном применении ЯО

Сколько бы на Западе ни говорили, что Россия не применит нестратегическое ядерное оружие, "жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений", заявил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:49

2024-05-31T10:49

2024-05-31T11:20

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сколько бы на Западе ни говорили, что Россия не применит нестратегическое ядерное оружие, "жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений", заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений. Ещё несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война", - написал Медведев.

https://radiosputnik.ru/20240506/korotchenko-1944254841.html

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россия, украина, дмитрий медведев, нато, в мире