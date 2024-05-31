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Медведев осудил Запад за легкомысленные разговоры о возможном применении ЯО
Медведев осудил Запад за легкомысленные разговоры о возможном применении ЯО - РИА Новости, 31.05.2024
Медведев осудил Запад за легкомысленные разговоры о возможном применении ЯО
Сколько бы на Западе ни говорили, что Россия не применит нестратегическое ядерное оружие, "жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений", заявил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:49
2024-05-31T10:49
2024-05-31T11:20
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сколько бы на Западе ни говорили, что Россия не применит нестратегическое ядерное оружие, "жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений", заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений. Ещё несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война", - написал Медведев.
https://radiosputnik.ru/20240506/korotchenko-1944254841.html
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россия, украина, дмитрий медведев, нато, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Медведев осудил Запад за легкомысленные разговоры о возможном применении ЯО
Медведев: жизнь гораздо страшнее легкомысленных рассуждений о применении ЯО