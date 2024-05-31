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Областной детский хирургический центр открыли в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2024
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Ростовская область
 
14:12 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/medtsentr-1949675040.html
Областной детский хирургический центр открыли в Ростове-на-Дону
Областной детский хирургический центр открыли в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2024
Областной детский хирургический центр открыли в Ростове-на-Дону
Хирургический корпус инновационных технологий областной детской клинической больницы открыли в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:12
2024-05-31T14:12
ростовская область
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая — РИА Новости. Хирургический корпус инновационных технологий областной детской клинической больницы открыли в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. "Сегодня особенный день - мы открываем хирургический корпус инновационных технологий Областной детской клинической больницы... Это не просто новый, это один из крупнейших центров России. В нем собраны новейшие технологии хирургические, технологии лечения онкозаболеваний, больных с лейкозом. Все это делается для того, чтобы сохранить здоровье наших пациентов", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что по всем графикам центр должен был открыться в декабре 2025 года, а открылся он к 1 июня 2024 года. "Такое событие происходит раз в сто лет. Это больница в 1967 году начала оказывать медицинскую помощь, а сегодня в оказание этой помощи вливается колоссальный технологический корпус", - сказал на открытии министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он добавил, что дети из 55 регионов смогут получать здесь медицинскую помощь. "Сегодня поистине важный день для детского здравоохранения Ростовской области и всего Юга России: начинает работу детский хирургический центр инновационных технологий. Это стало возможным благодаря всемерной поддержке главы государства и правительства РФ, а также нацпроекту "Здравоохранение"", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Строительство детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек с перспективой расширения до 405 коек началось в Ростове-на-Дону в июле 2021 года в рамках национального проекта "Здравоохранение". В больнице оборудованы отделения функциональной диагностики, лаборатории, пищеблок, гостиница для временного пребывания родителей. В лечебное учреждение поставлено новое уникальное оборудование. Например, в отделении детской реанимации в кровати вмонтированы весы, позволяющие учитывать в граммах потери веса у детей для коррекции инфузионной терапии. Показатели главных функций организма пациента, пульс, дыхание выведены с мониторов на компьютеры среднего и врачебного персонала. Кроме того, созданный хирургический центр - первая детская клиника России, оснащенная передовой роботической системой. Оборудование, которым оснащен центр, позволит решать самые сложные лечебные задачи на высочайшем технологическом уровне. Предполагается, что помощь будет оказываться детскому населению Ростовской области, Южного федерального округа и новых российских регионов. Медицинский персонал для работы в новом центре прошел стажировку в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – уникальном научно-исследовательском и лечебном учреждении.
https://ria.ru/20240212/devochka-1926955057.html
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здоровье - общество, россия, ростовская область, ростов-на-дону, татьяна голикова, михаил мурашко, василий голубев
Ростовская область , Здоровье - Общество, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Василий Голубев

Областной детский хирургический центр открыли в Ростове-на-Дону

© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской областиОткрытие областного детского хирургического центра в Ростове-на-Дону
Открытие областного детского хирургического центра в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая — РИА Новости. Хирургический корпус инновационных технологий областной детской клинической больницы открыли в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.
"Сегодня особенный день - мы открываем хирургический корпус инновационных технологий Областной детской клинической больницы... Это не просто новый, это один из крупнейших центров России. В нем собраны новейшие технологии хирургические, технологии лечения онкозаболеваний, больных с лейкозом. Все это делается для того, чтобы сохранить здоровье наших пациентов", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что по всем графикам центр должен был открыться в декабре 2025 года, а открылся он к 1 июня 2024 года.
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"Такое событие происходит раз в сто лет. Это больница в 1967 году начала оказывать медицинскую помощь, а сегодня в оказание этой помощи вливается колоссальный технологический корпус", - сказал на открытии министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он добавил, что дети из 55 регионов смогут получать здесь медицинскую помощь.
"Сегодня поистине важный день для детского здравоохранения Ростовской области и всего Юга России: начинает работу детский хирургический центр инновационных технологий. Это стало возможным благодаря всемерной поддержке главы государства и правительства РФ, а также нацпроекту "Здравоохранение"", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Строительство детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек с перспективой расширения до 405 коек началось в Ростове-на-Дону в июле 2021 года в рамках национального проекта "Здравоохранение". В больнице оборудованы отделения функциональной диагностики, лаборатории, пищеблок, гостиница для временного пребывания родителей.
В лечебное учреждение поставлено новое уникальное оборудование. Например, в отделении детской реанимации в кровати вмонтированы весы, позволяющие учитывать в граммах потери веса у детей для коррекции инфузионной терапии. Показатели главных функций организма пациента, пульс, дыхание выведены с мониторов на компьютеры среднего и врачебного персонала.
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Кроме того, созданный хирургический центр - первая детская клиника России, оснащенная передовой роботической системой. Оборудование, которым оснащен центр, позволит решать самые сложные лечебные задачи на высочайшем технологическом уровне. Предполагается, что помощь будет оказываться детскому населению Ростовской области, Южного федерального округа и новых российских регионов.
Медицинский персонал для работы в новом центре прошел стажировку в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – уникальном научно-исследовательском и лечебном учреждении.
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Ростовская областьЗдоровье - ОбществоРоссияРостовская областьРостов-на-ДонуТатьяна ГоликоваМихаил МурашкоВасилий Голубев
 
 
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