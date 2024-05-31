https://ria.ru/20240531/medtsentr-1949675040.html

Областной детский хирургический центр открыли в Ростове-на-Дону

Областной детский хирургический центр открыли в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2024

Областной детский хирургический центр открыли в Ростове-на-Дону

Хирургический корпус инновационных технологий областной детской клинической больницы открыли в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:12

2024-05-31T14:12

2024-05-31T14:12

ростовская область

здоровье - общество

россия

ростовская область

ростов-на-дону

татьяна голикова

михаил мурашко

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая — РИА Новости. Хирургический корпус инновационных технологий областной детской клинической больницы открыли в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. "Сегодня особенный день - мы открываем хирургический корпус инновационных технологий Областной детской клинической больницы... Это не просто новый, это один из крупнейших центров России. В нем собраны новейшие технологии хирургические, технологии лечения онкозаболеваний, больных с лейкозом. Все это делается для того, чтобы сохранить здоровье наших пациентов", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что по всем графикам центр должен был открыться в декабре 2025 года, а открылся он к 1 июня 2024 года. "Такое событие происходит раз в сто лет. Это больница в 1967 году начала оказывать медицинскую помощь, а сегодня в оказание этой помощи вливается колоссальный технологический корпус", - сказал на открытии министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он добавил, что дети из 55 регионов смогут получать здесь медицинскую помощь. "Сегодня поистине важный день для детского здравоохранения Ростовской области и всего Юга России: начинает работу детский хирургический центр инновационных технологий. Это стало возможным благодаря всемерной поддержке главы государства и правительства РФ, а также нацпроекту "Здравоохранение"", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Строительство детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек с перспективой расширения до 405 коек началось в Ростове-на-Дону в июле 2021 года в рамках национального проекта "Здравоохранение". В больнице оборудованы отделения функциональной диагностики, лаборатории, пищеблок, гостиница для временного пребывания родителей. В лечебное учреждение поставлено новое уникальное оборудование. Например, в отделении детской реанимации в кровати вмонтированы весы, позволяющие учитывать в граммах потери веса у детей для коррекции инфузионной терапии. Показатели главных функций организма пациента, пульс, дыхание выведены с мониторов на компьютеры среднего и врачебного персонала. Кроме того, созданный хирургический центр - первая детская клиника России, оснащенная передовой роботической системой. Оборудование, которым оснащен центр, позволит решать самые сложные лечебные задачи на высочайшем технологическом уровне. Предполагается, что помощь будет оказываться детскому населению Ростовской области, Южного федерального округа и новых российских регионов. Медицинский персонал для работы в новом центре прошел стажировку в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – уникальном научно-исследовательском и лечебном учреждении.

https://ria.ru/20240212/devochka-1926955057.html

https://ria.ru/20240422/vystavka-1941511450.html

https://ria.ru/20230925/avtomobili-1898454928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, россия, ростовская область, ростов-на-дону, татьяна голикова, михаил мурашко, василий голубев