https://ria.ru/20240531/mchs-1949730538.html

В Якутии паводком затопило 11 дворов, эвакуированы более 30 человек

В Якутии паводком затопило 11 дворов, эвакуированы более 30 человек - РИА Новости, 31.05.2024

В Якутии паводком затопило 11 дворов, эвакуированы более 30 человек

Паводком затоплено 11 дворов в Саскылахе Анабарского района Якутии, эвакуированы более 30 человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:57

2024-05-31T16:57

2024-05-31T18:42

происшествия

россия

нюрбинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949759532_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_da8360433686552a6aa5d9ff630f18e7.jpg

ЯКУТСК, 31 мая - РИА Новости. Паводком затоплено 11 дворов в Саскылахе Анабарского района Якутии, эвакуированы более 30 человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. Как отметили в ведомстве, уровни воды превысили опасную отметку на реке Анабар на территории села Саскылах. В районе работают взрывники. На затороопасном участке произведен один взрыв. Проводится постоянное оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке. "Подготовлены и развернуты 3 ПВР общей вместимостью на 104 места. В целях защиты населения заблаговременно отселены 37 человек, в том числе 13 детей. В настоящее время подтоплено 11 дворовых территорий", - сообщили в пресс-службе. По информации ГУМЧС, на месте работает группировка сил и средств РСЧС в составе 48 человек и 15 единиц техники. Ранее прогнозировалось затопление Саскылаха и других сел Анабарского района. Весенний паводок в регионе нанес ущерб Намскому, Олекминскому и Нюрбинскому районам.

https://ria.ru/20240519/pavodok-1946951884.html

https://ria.ru/20240518/lodka-1946916822.html

россия

нюрбинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нюрбинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024