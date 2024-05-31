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В Якутии паводком затопило 11 дворов, эвакуированы более 30 человек
В Якутии паводком затопило 11 дворов, эвакуированы более 30 человек - РИА Новости, 31.05.2024
В Якутии паводком затопило 11 дворов, эвакуированы более 30 человек
Паводком затоплено 11 дворов в Саскылахе Анабарского района Якутии, эвакуированы более 30 человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:57
2024-05-31T16:57
2024-05-31T18:42
происшествия
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нюрбинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЯКУТСК, 31 мая - РИА Новости. Паводком затоплено 11 дворов в Саскылахе Анабарского района Якутии, эвакуированы более 30 человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. Как отметили в ведомстве, уровни воды превысили опасную отметку на реке Анабар на территории села Саскылах. В районе работают взрывники. На затороопасном участке произведен один взрыв. Проводится постоянное оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке. "Подготовлены и развернуты 3 ПВР общей вместимостью на 104 места. В целях защиты населения заблаговременно отселены 37 человек, в том числе 13 детей. В настоящее время подтоплено 11 дворовых территорий", - сообщили в пресс-службе. По информации ГУМЧС, на месте работает группировка сил и средств РСЧС в составе 48 человек и 15 единиц техники. Ранее прогнозировалось затопление Саскылаха и других сел Анабарского района. Весенний паводок в регионе нанес ущерб Намскому, Олекминскому и Нюрбинскому районам.
https://ria.ru/20240519/pavodok-1946951884.html
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происшествия, россия, нюрбинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Нюрбинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Якутии паводком затопило 11 дворов, эвакуированы более 30 человек
МЧС: паводком затопило 11 дворов в селе Саскылах Анабарского района Якутии