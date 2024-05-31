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Хабаровские спасатели отправились в Забайкалье для тушения лесных пожаров
Хабаровские спасатели отправились в Забайкалье для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 31.05.2024
Хабаровские спасатели отправились в Забайкалье для тушения лесных пожаров
Спасатели из Хабаровского края отправились в Забайкалье для помощи в тушении лесных пожаров, сообщил хабаровский главк МЧС. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:16
2024-05-31T10:16
2024-05-31T10:16
происшествия
забайкальский край
хабаровский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Спасатели из Хабаровского края отправились в Забайкалье для помощи в тушении лесных пожаров, сообщил хабаровский главк МЧС. "Для усиления группировки МЧС России и оказания помощи в защите населенных пунктов от перехода огня от ландшафтных пожаров на территорию Забайкальского края 31 мая из Хабаровска направлена аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении. В составе мобильного отряда 50 человек, шесть единиц техники, в том числе беспилотная авиационная система. На вооружении спасателей необходимое снаряжение, шанцевый инструмент для проведения работ по тушению пожаров и мониторинга пожароопасной обстановки. Автомобильной колонне предстоит пройти более 1,5 тысячи километров до населенного пункта Могоча в Забайкалье. Сотрудники отправятся в места, где складывается наиболее сложная обстановка. В лесах Забайкальского края введён режим ЧС регионального характера с 21 мая. По данным минприроды Забайкалья, в регионе действует 21 лесной пожар. Общая площадь, пройденная огнем, превышает 42 тысячи гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Забайкальского края зарегистрировано 443 лесных пожара на площади более 193 тысяч гектаров. В прошлом году на эту дату приходилось 257 лесных пожаров на площади более 48 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20240531/pozhar-1949557890.html
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происшествия, забайкальский край, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Хабаровские спасатели отправились в Забайкалье для тушения лесных пожаров
МЧС: хабаровские спасатели поехали в Забайкалье помогать тушить лесные пожары